Универсал Skoda Octavia следующего поколения сфотографировали без камуфляжа

На фотографиях видно, что Octavia лишится «четырехглазой» головной оптики: ей на смену придут единые зауженные блок-фары. Кроме этого, у модели увеличится решетка радиатора, изменится дизайн бамперов и фонарей. Представленный в декабре прошлого года хэтчбек Skoda Scala также будет задавать тренд в дизайне интрерьера новой «Октавии»: ожидается, что для старшей модели адаптируют общую архитектуру с торчащим по центру «планшетом» и цифровой «приборкой».