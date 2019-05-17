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13:03

Универсал Skoda Octavia следующего поколения сфотографировали без камуфляжа

Модель получит дизайн в стиле хэтчбека Scala

А распоряжении издания Auto.cz оказались фотографии Skoda Octavia следующего поколения. Универсал с дизайном в стиле хэтбчека Scala сфотографировал один из читателей на шоссе недалеко от города Млада-Болеслав.

На фотографиях видно, что Octavia лишится «четырехглазой» головной оптики: ей на смену придут единые зауженные блок-фары. Кроме этого, у модели увеличится решетка радиатора, изменится дизайн бамперов и фонарей. Представленный в декабре прошлого года хэтчбек Skoda Scala также будет задавать тренд в дизайне интрерьера новой «Октавии»: ожидается, что для старшей модели адаптируют общую архитектуру с торчащим по центру «планшетом» и цифровой «приборкой».

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Гамма двигателей, вероятно, не претерпит значительных изменений. Бензиновые турбомоторы 1.0 TSI, 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также дизели 1.6 TDI и 2.0 TDI сохранятся, но компанию им может составить силовая установка с мягким гибридным приводом и 48-вольтовым электромотором, выполняющим роль стартер-генератора.

Нынешняя Skoda Octavia универсал доступна в России по цене от 1 436 000 рублей. Машину можно укомплектовать «атмосферником» 1.6 MPI (110 сил) или турбомоторами 1.4 TSI и 1.8 TSI (150 и 180 сил соответственно). Младший агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой» или пятидиапазонным «автоматом», турбоагрегаты — с семиступенчатой DSG. Версию универсала с 1.4 TSI также можно заказать с «механикой».

Источник: Auto.cz
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