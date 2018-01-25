Обновленная Kia Optima: другая оптика и руль от Sorento

Компания Kia представила в Корее обновленный седан K5, который на российском рынке продается под названием Optima. Модель получила измененную внешность и дополнительное оснащение.

Спереди у седана изменилась радиаторная решетка, бампер и оптика, которая в зависимости от комплектации может быть полностью светодиодной. Сзади у модели поменялись фонари и бампер. Помимо этого, для Kia K5 стали доступными новые варианты колесных дисков диаметром от 16 до 18 дюймов.

В интерьере K5 появился новый руль. Такая же «баранка» устанавливается на обновленный кроссовер Sorento Prime. Седан также укомплектовали другой мультимедийной системой и светодиодной подсветкой.

В список доступного для модели оснащения после обновления вошли, в частности, лампы в дверях, проецирующие на землю логотип K5, а также адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе.

На домашнем для Kia рынке K5 предлагается с тремя бензиновыми двигателями мощностью 163, 153 и 180 лошадиных сил, а также со 141-сильным дизелем. Топовый бензиновый агрегат и мотор на «тяжелом топливе» работают вместе с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, а остальные – либо с шестиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонным «автоматом».

В России дорестайлинговая версия Kia Optima предлагается только с бензиновыми двигателями мощностью 150, 188 и 245 сил. Самая доступная версия модели оценена в 1 199 900 рублей, а топовая – в 1 849 900 рублей.

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