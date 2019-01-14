Раскрыта внешность нового Volkswagen Passat

Американский вариант «Пассата» отличается от автомобилей, которые продаются на остальных рынках. Например, модель доступна только в виде седана (хотя в Европе она может быть еще и универсалом) и все еще не переведена на модульную платформу MQB. Машина использует «тележку» PQ46 и даже после смены поколения по-прежнему будет базироваться на ней же.
Внешность «Пассата» изменилась не сильно: в компании увеличили решетку радиатора, доработали фары и фонари, а также изменили форму третьего окошка в районе задней стойки. На фотографиях показана модификация R-Line с более агрессивным обвесом и небольшим задним спойлером на кромке багажника. Также сзади исчезла хромированная полоса и появилась большая надпись «Passat» под эмблемой марки.
Для модели прежней осталась и силовая установка. Для седана по-прежнему будет доступна только 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 176 сил и 250 Нм момента. Из-за отказа от перехода на модульную архитектуру MQB у Passat не будет гибридных модификаций и даже цифровой приборной панели.
В России Volkswagen Passat текущего, восьмого, поколения предлагается с бензиновыми турбомоторами TSI мощностью 125, 150 и 180 лошадиных сил, а также со 150-сильным дизелем. Седан «в базе» стоит от 1 499 000 рублей.