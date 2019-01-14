Раскрыта внешность нового Volkswagen Passat

Американский вариант «Пассата» отличается от автомобилей, которые продаются на остальных рынках. Например, модель доступна только в виде седана (хотя в Европе она может быть еще и универсалом) и все еще не переведена на модульную платформу MQB. Машина использует «тележку» PQ46 и даже после смены поколения по-прежнему будет базироваться на ней же.