Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:51

Раскрыта внешность нового Volkswagen Passat

В Сеть слили фотографии седана нового поколения

На моторшоу в Детройте компания Volkswagen представит американский вариант седана Passat нового поколения. В Сеть уже слили первые официальные фотографии модели.

Как сообщает сайт Carscoops, снимки «Пассата» впервые появились на сайте Wheelsage – крупной базе автомобильных фотографий, куда изображения добавляются самими пользователями. В настоящее время картинки седана нового поколения уже удалены, но портал Carscoops успел сделать копии.

Американский вариант «Пассата» отличается от автомобилей, которые продаются на остальных рынках. Например, модель доступна только в виде седана (хотя в Европе она может быть еще и универсалом) и все еще не переведена на модульную платформу MQB. Машина использует «тележку» PQ46 и даже после смены поколения по-прежнему будет базироваться на ней же.

Загрузка...

Внешность «Пассата» изменилась не сильно: в компании увеличили решетку радиатора, доработали фары и фонари, а также изменили форму третьего окошка в районе задней стойки. На фотографиях показана модификация R-Line с более агрессивным обвесом и небольшим задним спойлером на кромке багажника. Также сзади исчезла хромированная полоса и появилась большая надпись «Passat» под эмблемой марки.

Для модели прежней осталась и силовая установка. Для седана по-прежнему будет доступна только 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 176 сил и 250 Нм момента. Из-за отказа от перехода на модульную архитектуру MQB у Passat не будет гибридных модификаций и даже цифровой приборной панели.

>
Reload
1 / 3

Так выглядит предыдущий VW Passat для рынка США

В России Volkswagen Passat текущего, восьмого, поколения предлагается с бензиновыми турбомоторами TSI мощностью 125, 150 и 180 лошадиных сил, а также со 150-сильным дизелем. Седан «в базе» стоит от 1 499 000 рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...