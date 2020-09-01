Peugeot 3008 обновился: «клыки льва» и «упрощенный» гибрид

Для топовых исполнений GT и GT Pack предложен пакет Black Pack с затемненными элементам экстерьера, в частности эмблемой и черными глянцевыми накладками на передний бампер и крылья. Такой кроссовер получил черную крышу, черный спойлер и черные диски размерностью 19 дюймов.

В числе новшеств в салоне – фирменная концепция организации водительского места i-Cockpit с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, сенсорным экраном мультимедийной системы диагональю 10 дюймов и семью «рояльными клавишами».

В базе для кроссовера предусмотрены 17-дюймовые диски, запуск без ключа, двухзонный климат-контроль, задние датчики системы помощи при парковке и цифровое радио. В более продвинутых комплектациях (всего из шесть) оборудование 3008-го дополнено электроприводом складывания зеркал, передними парковочными датчиками, электроприводом крышки багажника и пакетом электрорегулировок сидений с функцией массажа (только в топовом исполнении GT Pack).