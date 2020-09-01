Peugeot 3008 обновился: «клыки льва» и «упрощенный» гибрид

От дореформенной модели Peugeot 3008 отличается передней частью: появилась безрамочная решетка радиатора во всю ширину кузова, на капоте разместили название модели (как и у прочих современных автомобилей бренда), а светодиодные ходовые огни, следуя дизайнерской концепции Peugeot, стилизовали под «клыки льва». Задние фонари, также полностью светодиодные, выполнены в виде трехмерных «когтей», а указатели поворота теперь динамические.
Для модели стали доступны новые цвета кузова, это тёмно-синий Celebes Blue и синий Vertigo Blue. Кроме того, 3008-й можно заказать в комплектации GT Pack, которая включает 19-дюймовые алюминиевые колесные диски San Francisco с алмазной шлифовкой, шильдики GT на передних крыльях и крышке багажника и особую радиаторную решетку с меняющимся рисунком.
Для топовых исполнений GT и GT Pack предложен пакет Black Pack с затемненными элементам экстерьера, в частности эмблемой и черными глянцевыми накладками на передний бампер и крылья. Такой кроссовер получил черную крышу, черный спойлер и черные диски размерностью 19 дюймов.
В числе новшеств в салоне – фирменная концепция организации водительского места i-Cockpit с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, сенсорным экраном мультимедийной системы диагональю 10 дюймов и семью «рояльными клавишами».
В базе для кроссовера предусмотрены 17-дюймовые диски, запуск без ключа, двухзонный климат-контроль, задние датчики системы помощи при парковке и цифровое радио. В более продвинутых комплектациях (всего из шесть) оборудование 3008-го дополнено электроприводом складывания зеркал, передними парковочными датчиками, электроприводом крышки багажника и пакетом электрорегулировок сидений с функцией массажа (только в топовом исполнении GT Pack).
Изменения затронули и гамму двигателей: кроссовер предложат с единственным 1,5-литровым дизелем мощностью 130 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или восьмидиапазонным «автоматом».
Кроме того, обновленный Peugeot 3008 будет доступен в Европе с новой гибридной силовой установкой Hybrid 225 e-EAT8 на базе 1,6-литрового бензинового двигателя, дефорсированного с 200 до 180 сил и 110-сильного электромотора на передней оси. Полноприводный гибридный вариант Hybrid 300 e-EAT8 с дополнительным 112-сильным электромотором на задней оси и 200-сильным бензиновым мотором остался без изменений. Обе версии укомплектованы литий-ионной батареей емкость 13,2 киловатт-часа, при этом «упрощенный» гибрид проезжает на одной электротяге 56 километров, а полноценный – 59 километров.
Не тронули и линейку бензиновых агрегатов: базовым, как и раньше, служит трехцилиндровый 1,2-литровый PureTech мощностью 130 сил. Альтернатива – «четверка» 1.6 (180 сил).
Производство модели налажено на французском заводе в городе Сошо. В Европе обновлённый 3008-й появится до конца нынешнего года, а о поставках кроссовера в Россию пока не сообщается. Peugeot анонсировала открытие онлайн-магазинов в ряде стран: там клиенты смогут приобрести новый автомобиль, сдать старый, а также оформить кредит со своего смартфона, планшета или персонального компьютера.
На сегодняшний день актуальный 3008-й можно купить в России: базовый кроссовер стоит 1,9 миллиона рублей, а топовый GT Line – почти 2,3 миллиона.