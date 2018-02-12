Peugeot 508 станет похожим на концепт-кар с бетонным полом

Седан Peugeot 508 следующего поколения дебютирует 6 марта на моторшоу у Женеве. Новинка получит дизайн в стиле концепт-кара Instinct, особенностью которого стал пол с бетонным покрытием. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Automotive News.

Новый Peugeot 508 построят на модульной платформе EMP2, ранее использовавшаяся для постройки, например, кроссоверов 3008 и 5008. Предположительно, на седане дебютирует и первая система автономного управления, разработанная PSA Peugeot Citroen.

Peugeot 508 текущего поколения.

Информации о двигателях нет. Однако предполагается, что одной из модификаций седана нового поколения станет подключаемый гибрид. 508-й текущего поколения ранее был доступен с дизель-электрической силовой установкой.

Peugeot 508 текущего поколения выпускается с 2011 года. На российском рынке модель доступна с бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра (150 мил) и двухлитровым дизелем (180 лошадиных сил). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Цена — от 1 890 000 рублей.

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