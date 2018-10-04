В Латвии возродят производство «РАФиков»

Помимо этого, под маркой RAF планируется выпускать автоприцепы, а позднее наладить сборку микроавтобусов в партнерстве с одними из мировых автопроизводителей. Каким именно, пока не уточняется.

Ожидается, что полноценная работа нового предприятия начнется в 2020 году.

«Рижскую автомобильную фабрику» построили в 1949 году, а в 1953-м начали выпуск машин. Предприятие успешно работало в 50-70-х годах, но затем все пошло на спад. В 1998-м завод признали банкротом.