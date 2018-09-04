Вот так будет выглядеть новый Skoda Rapid

Ожидается, что Skoda Rapid второго поколения сменит платформу платформе PQ 26 на модульное шасси MQB. При этом автомобиль, похоже, станет больше предшественника. Если габаритная длина нынешнего хэтчбека Rapid Spaceback составляет 4304 миллиметра, то длина концепта Vision RS уже достигает 4356 миллиметров. Таким образом, автомобиль окажется всего на четыре миллиметра короче нынешнего пятидверного Ford Focus.