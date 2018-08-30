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30 августа 12:36

Прототип Skoda расскажет о будущем «заряженных» RS-моделей

Опубликованы эскизы нового концепт-кара под названием Vision RS

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Компания Skoda опубликовала эскизы концепт-кара Vision RS, который даст представление о том, как будет развиваться дизайн моделей семейства RS в будущем, а также продемонстрирует стилистку новой компактной модели. Публичный дебют прототипа состоится осенью на автосалоне в Париже.

Длина концепт-кара Skoda Vision RS составляет 4356 миллиметров, ширина – 1810, высота – 1431 миллиметр. Колесная база насчитывает 2 650 миллиметров. Таким образом прототип короче, ниже, но шире «Рапида», а его колесная база при этом чуть больше.

Особенностью концепт-кара стал кузов с резкими гранями выштамповок, узкая треугольная головная оптика, передний бампер с обрамлением воздухозаборников из карбона, задний спойлер и диффузор, предположительно, также выполненные из углепластика. Информации о силовой установке Vision RS пока нет.

Видео: Skoda

В марте Skoda представила прототип кроссовера под названием Vision X. В состав силовой установки концепт-кара вошел 1,5-литровый двигатель, работающий на бензине или газе, два электромотора и литий-ионная батарея емкостью 1,5 киловатт-часа.

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