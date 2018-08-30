Прототип Skoda расскажет о будущем «заряженных» RS-моделей

Компания Skoda опубликовала эскизы концепт-кара Vision RS, который даст представление о том, как будет развиваться дизайн моделей семейства RS в будущем, а также продемонстрирует стилистку новой компактной модели. Публичный дебют прототипа состоится осенью на автосалоне в Париже.