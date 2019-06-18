Марка Rezvani сделает внедорожник с защитой от электромагнитного оружия

Как говорят представители бренда, этот «Танк» построен с нуля – у него нет ни одной детали, которую он бы делил со своим предшественником. Автомобиль имеет рамную конструкцию, внедорожную подвеску Fox, «зубастые» шины и 6,2-литровую «восьмерку» с механическим нагнетателем мощностью свыше тысячи лошадиных сил. Такой же агрегат устанавливается на Dodge Demon, но на нем он выдает 850 сил.