Марка Rezvani сделает внедорожник с защитой от электромагнитного оружия

Как говорят представители бренда, этот «Танк» построен с нуля – у него нет ни одной детали, которую он бы делил со своим предшественником. Автомобиль имеет рамную конструкцию, внедорожную подвеску Fox, «зубастые» шины и 6,2-литровую «восьмерку» с механическим нагнетателем мощностью свыше тысячи лошадиных сил. Такой же агрегат устанавливается на Dodge Demon, но на нем он выдает 850 сил.
Другой информации о новом «Танке» пока нет. В компании лишь уточнили, что премьера машины состоится этим летом, а пока можно внести депозит в размере 2500 долларов.
Летом прошлого года фирма Rezvani показала «военный» вариант модели Tank. Он получил бронированный кузов, защиту различных элементов конструкции кевларом, системы дымовой завесы и ночного видения, ослепляющие фонари, стробоскопы, сирену, противогазы, комплекты для оказания первой помощи и защиты от переохлаждения.
«Военный» Tank стоит 290 тысяч долларов (почти 19 миллионов рублей по текущему курсу).