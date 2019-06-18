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13:18

Марка Rezvani сделает внедорожник с защитой от электромагнитного оружия

Американская фирма показала тизеры модели Tank следующего поколения

Калифорнийская компания Rezvani, получившая известность благодаря суперкару Beast, опубликовала первые изображения экстремального внедорожника Tank нового поколения. Одной из особенностей автомобиля станет защита электронных систем от электромагнитного излучения и оружия военного стандарта.
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Как говорят представители бренда, этот «Танк» построен с нуля – у него нет ни одной детали, которую он бы делил со своим предшественником. Автомобиль имеет рамную конструкцию, внедорожную подвеску Fox, «зубастые» шины и 6,2-литровую «восьмерку» с механическим нагнетателем мощностью свыше тысячи лошадиных сил. Такой же агрегат устанавливается на Dodge Demon, но на нем он выдает 850 сил.

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Тизер нового Rezvani Tank

Другой информации о новом «Танке» пока нет. В компании лишь уточнили, что премьера машины состоится этим летом, а пока можно внести депозит в размере 2500 долларов.

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Rezvani Tank текущего поколения

Летом прошлого года фирма Rezvani показала «военный» вариант модели Tank. Он получил бронированный кузов, защиту различных элементов конструкции кевларом, системы дымовой завесы и ночного видения, ослепляющие фонари, стробоскопы, сирену, противогазы, комплекты для оказания первой помощи и защиты от переохлаждения.

Rezvani Tank "Military Edition"

«Военный» Tank стоит 290 тысяч долларов (почти 19 миллионов рублей по текущему курсу).

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