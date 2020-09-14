Стали известны российские цены на обновленный Kia Rio

В более дорогих комплектациях Rio оснащается климат-контролем, подогревом лобового стекла, светодиодными фонарями и мультимедиа с восьмидюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В топовом исполнении Premium появляются светодиодные фары с функцией подсветки поворотов, отделка сидений искусственной кожей, приборная панель Supervision c экраном 4,2 дюйма, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и передние парктроники. Стоит такой седан минимум 1 169 900 рублей.

Среди конкурентов Kia Rio — Skoda Rapid (от 792 000 рублей), Volkswagen Polo (от 821 900 рублей), Lada Vesta (от 653 900 рублей) и Renault Logan (от 645 000 рублей).