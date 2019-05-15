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15:48

Haval раскрыл подробности о первом российском кроссовере

Модель F7 будут собирать в Тульской области

Китайская компания Haval опубликовала подробности о кроссовере F7 – первой модели, производство которой марка наладит на своем заводе под Тулой. Стали известны двигатели, с которыми машина будет предлагаться, и комплектации.

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Кроссовер можно будет заказать с двумя бензиновыми «турбочетверками» объемом 1,5 и 2,0 литра. Первый из них выдает 150 сил, а второй развивает 190 сил. Оба агрегата работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Будут доступны как автомобили с передним, так и с полным приводом. Кроме того, Haval F7 оснастят системой выбора режимов движения: «Эко», «Спорт», «Обычный», «Снег», а также «Грязь» и «Песок», которые появятся только у самых мощных машин.

Модель станет доступна в трех комплектациях. Базовый вариант Comfort включает в себя передние и боковые подушки безопасности, климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, датчики света и дождя, бесключевой доступ, задний парктроник, а также мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном, тремя USB-портами, шестью динамиками, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

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Версия Elite получит подогрев задних сидений, электрорегулировку сиденья водителя, камеру заднего вида и автозатемняющееся зеркало заднего вида.

Топовый вариант Premium будет оснащаться светодиодными фарами, панорамной крышей, кожаной отделкой салона, передним парктроником и системой кругового видеообзора, адаптивным круизом.

Цены на новинку пока не объявлены. Ожидается, что они будут примерно на 15 процентов ниже, чем у конкурентов: Mazda CX-5 (от 1 579 000 рублей) и Hyundai Tucson (от 1 444 000 рублей). Продажи Haval F7 начнутся в июне.

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