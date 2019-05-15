Haval раскрыл подробности о первом российском кроссовере

Кроссовер можно будет заказать с двумя бензиновыми «турбочетверками» – объемом 1,5 и 2,0 литра. Первый из них выдает 150 сил, а второй развивает 190 сил. Оба агрегата работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Будут доступны как автомобили с передним, так и с полным приводом. Кроме того, Haval F7 оснастят системой выбора режимов движения: «Эко», «Спорт», «Обычный», «Снег», а также «Грязь» и «Песок», которые появятся только у самых мощных машин.