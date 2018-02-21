Hyundai Santa Fe сменил поколение: новая внешность и 8-ступенчатый «автомат»

Компания Hyundai представила кроссовер Santa Fe следующего поколения для корейского рынка. Модель, выполненная в новой фирменной стилистике, получила расширенный список электронных помощников и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач вместо прежней шестидиапазонной.

Габаритная длина вседорожника составляет 4770 миллиметров, ширина – 1890 миллиметров, высота – 1680 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2765 миллиметров. Таким образом, новый Santa Fe стал на 80 миллиметров длиннее и на 10 миллиметров шире предшественника. Высота осталась той же, но расстояние между осями стало больше на 65 миллиметров.

В конструкции модели теперь используется больше высокопрочных сталей, а жесткость кузова на кручение увеличилась на 15 процентов. Коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,34 до 0,337.

Новый Santa Fe будет предлагаться с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 235 сил, 186- и 202- сильными дизелями объемом 2,0 и 2,2 литра. Кроссовер доступен с передним и полным приводом.

В оснащение автомобиля войдут системы предупреждения фронтальных столкновений, удержания в полосе, помощи при выезде с парковки задним ходом, кругового видеообзора, автоматического управления дальним светом, контроля за усталостью водителя и функция Rear Occupant Alert, которая напомнит о забытых на заднем ряду детях.

Кроме того, автомобиль получит проекционный дисплей, адаптивный круиз, мультимедийный комплекс с программой Sound Hound, распознающей играющую через колонки музыку, систему изменения режимов работы управляющей электроники (Eco, Comfort, Sport и Smart), а также возможность управления некоторыми функциями машины со смартфона.

В Южной Корее модель будет стоить от 28,1 миллиона вон (около 1,5 миллиона рублей). Европейский вариант модели привезут на Женевский автосалон.

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