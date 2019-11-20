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13:26

Новый Nissan Sentra: без турбомотора, зато с независимой подвеской

Представлено новое поколение седана, который не прижился в России

© Nissan
На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировала Nissan Sentra следующего поколения. Для местного рынка была существенно пересмотрена линейка двигателей – турбомотор отправили в отставку, оставив в гамме только безальтернативный двухлитровый «атмосферник».

Одно из главных новшеств – появление независимой задней подвески, которая пришла на смену скручивающейся балке. Колесная база увеличилась на 12 миллиметров (до 2712 миллиметров), ширина выросла на 52 миллиметров (до 1815 миллиметров), а высота седана на 56 миллиметров меньше, чем предшественника. Теперь она составляет 1450 миллиметров.

Со сменой поколения Sentra изменилась внешне. За счет V-образной формы радиаторной решетки и новой светодиодной оптики седан для североамериканского рынка напоминает модели Altima/Teana и Maxima. Кроме того, для новинки стала доступна двухцветная окраска кузова, 18-дюймовые диски, а также «спортивная» версия SR со спойлером и накладками на порогах.

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Атмосферный двигатель объемом 2,0 литра выдает 151 лошадиную силу и работает в паре с вариатором Xtronic. Таким образом, Senta лишилась не только 1,4-литровой «турбочетверки», доступной для модели предыдущего поколения, но и модификации с механической коробкой. Не исключено, что в будущем линейка силовых агрегатов может быть расширена.

Дореформенная Nissan Senta стоит в США около 18 тысяч долларов (чуть более 1 миллиона рублей), а цены на новый седан обещают объявить ближе к запуску модели, запланированному на январь 2020 года.

Что же касается России, то ранее Sentra продавалась на нашем рынке и даже выпускалась на мощностях завода в Ижевске. Однако популярности седан не снискал: за три года присутствия на рынке модель реализовали в количестве 11 тысяч экземпляров.

Источник: Nissan