Новый Nissan Sentra: без турбомотора, зато с независимой подвеской

Одно из главных новшеств – появление независимой задней подвески, которая пришла на смену скручивающейся балке. Колесная база увеличилась на 12 миллиметров (до 2712 миллиметров), ширина выросла на 52 миллиметров (до 1815 миллиметров), а высота седана на 56 миллиметров меньше, чем предшественника. Теперь она составляет 1450 миллиметров.

Со сменой поколения Sentra изменилась внешне. За счет V-образной формы радиаторной решетки и новой светодиодной оптики седан для североамериканского рынка напоминает модели Altima/Teana и Maxima. Кроме того, для новинки стала доступна двухцветная окраска кузова, 18-дюймовые диски, а также «спортивная» версия SR со спойлером и накладками на порогах.