Новый Nissan Sentra: без турбомотора, зато с независимой подвеской

Одно из главных новшеств – появление независимой задней подвески, которая пришла на смену скручивающейся балке. Колесная база увеличилась на 12 миллиметров (до 2712 миллиметров), ширина выросла на 52 миллиметров (до 1815 миллиметров), а высота седана на 56 миллиметров меньше, чем предшественника. Теперь она составляет 1450 миллиметров.
Со сменой поколения Sentra изменилась внешне. За счет V-образной формы радиаторной решетки и новой светодиодной оптики седан для североамериканского рынка напоминает модели Altima/Teana и Maxima. Кроме того, для новинки стала доступна двухцветная окраска кузова, 18-дюймовые диски, а также «спортивная» версия SR со спойлером и накладками на порогах.
Атмосферный двигатель объемом 2,0 литра выдает 151 лошадиную силу и работает в паре с вариатором Xtronic. Таким образом, Senta лишилась не только 1,4-литровой «турбочетверки», доступной для модели предыдущего поколения, но и модификации с механической коробкой. Не исключено, что в будущем линейка силовых агрегатов может быть расширена.
Дореформенная Nissan Senta стоит в США около 18 тысяч долларов (чуть более 1 миллиона рублей), а цены на новый седан обещают объявить ближе к запуску модели, запланированному на январь 2020 года.
Что же касается России, то ранее Sentra продавалась на нашем рынке и даже выпускалась на мощностях завода в Ижевске. Однако популярности седан не снискал: за три года присутствия на рынке модель реализовали в количестве 11 тысяч экземпляров.