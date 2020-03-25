Nissan придумал имя для кроссовера меньше Juke

Как пишет IndiaCarNews, название запатентовали сразу в двух вариациях: Nissan Magnite и Datsun Magnite. Автомобиль изначально создавался именно для внутреннего индийского рынка. Поэтому и габариты он получил скромнее, чем у модели Juke — в Индии автомобили до четырех метров облагаются наименьшей пошлиной.

На опубликованных производителем изображениях виден купеобразный силуэт, развитые колесные арки и светодиодная оптика.