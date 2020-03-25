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8:30

Nissan придумал имя для кроссовера меньше Juke

Новый автомобиль для индийского рынка назовут Magnite

Анастасия Дубина
Компания Nissan зарегистрировала новое имя — Magnite. Вероятнее всего, его получит новый компактный кроссовер, длина которого меньше четырех метров. Модель по размерам будет меньше Juke.

Как пишет IndiaCarNews, название запатентовали сразу в двух вариациях: Nissan Magnite и Datsun Magnite. Автомобиль изначально создавался именно для внутреннего индийского рынка. Поэтому и габариты он получил скромнее, чем у модели Juke — в Индии автомобили до четырех метров облагаются наименьшей пошлиной.

На опубликованных производителем изображениях виден купеобразный силуэт, развитые колесные арки и светодиодная оптика.

Построят новый кроссовер на модульной платформе CMF-A. В моторную гамму войдет литровый 100-сильный агрегат, который будет сочетаться с механикой или роботизированной коробкой передач.

Автомобиль официально представят во втором или третьем квартале текущего года. Пока что никакой информации о том, появится ли новинка на европейские рынке, нет.