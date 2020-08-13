Бывший дизайнер Porsche запатентовал собственный суперкар

В Порше Лай оставался до 2014 года. Среди его работ — дизайн моделей Boxster и Cayman, а также 911-го серии 996. После ухода из компании дизайнер на некоторое время пропал из поля зрения, хотя в интервью South China Morning Post заявлял, что работает над уникальным электромобилем, способным затмить современные суперкары. Очевидно, замысел так и остался нереализованным.