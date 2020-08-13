Бывший дизайнер Porsche запатентовал собственный суперкар

Пинки Лай родился в Гонконге. В 1972 году он переехал в Италию, где окончил Высшую школу промышленного дизайна. Его первым работодателем стал немецкий офис Ford, а первыми проектами — Sierra, Fiesta, Escort и Scorpio. В 1984-м Лай перешел в BMW на должность старшего дизайнера. Через несколько лет его пригласили возглавить студию Porsche Styling.
В Порше Лай оставался до 2014 года. Среди его работ — дизайн моделей Boxster и Cayman, а также 911-го серии 996. После ухода из компании дизайнер на некоторое время пропал из поля зрения, хотя в интервью South China Morning Post заявлял, что работает над уникальным электромобилем, способным затмить современные суперкары. Очевидно, замысел так и остался нереализованным.
Ранее дизайнер интерьеров и экстерьеров Lada Игорь Сидорик показал концепт суперкара Nissan Vision GT. В качестве основы он использовал японское купе Silvia S15 2002 года выпуска, которое переосмыслил в духе XXI века.