Новая Toyota Supra: первое изображение

Компания Toyota опубликовала первое изображение нового спорткара. Его имя не называется – на тизере сказано лишь о том, что это будет «возвращение легенды». Судя по всему, речь идет о «Супре» нового поколения, о разработке которой говорят последние пять лет. Мировая премьера автомобиля состоится в марте на моторшоу в Женеве, однако пока непонятно, будет ли это концепт-кар или серийная модель.

«Тойота» разрабатывает новую «Супру» совместно с компанией BMW, которая выпустит собственную версию модели под именем Z5. Оба спорткара построят на одной платформе, но они будут отличаться дизайном, настройками шасси и линейкой силовых установок. Ранее предполагалось, что «Супра» может получить даже гибридную модификацию на базе бензинового турбомотора, полный привод и роботизированную коробку передач.

Немецкий и японский производители начали работу над совместной моделью в 2013 году. Помимо нее, компании работают над силовой установкой на топливных ячейках, легкими композитными материалами и новым видом аккумуляторов.

Ожидается, что собирать спорткары будут на австрийском заводе Magna. Производство должно начаться уже в этом году.

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