Дебютировала новая «Супра»: быстрейшая серийная Toyota

Новинка оснащается тем же двигателем, что и Z4: трехлитровой турбированной «шестеркой» мощностью 340 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с возможностью смены ступеней подрулевыми лепестками. С нуля до 96 километров в час «Супра» ускоряется за 4,1 секунды, что делает ее быстрейшей серийной «Тойотой». Для сравнения, BMW набирает первые сто километров в час за 4,5 секунды, а 350-сильный Porsche 718 Boxster S – за 4,4 секунды.