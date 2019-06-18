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12:21

В России спецверсию Toyota Supra раскупили за 240 минут

Квота из трех экземпляров закончилась в первый же день

В Россию привезут всего 22 экземпляра Toyota Supra, в том числе три автомобиля лимитированной серии A90 Edition. Эти три спорткара были забронированы и оплачены в первые четыре часа с момента приема заказов. Остальные еще доступны для покупки у дилеров.
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Спорткупе в исполнении A90 Edition стоит от 5 692 000 рублей. От стандартной «Супры» его можно отличить по матовому серому окрасу кузова, черным 19-дюймовым дискам и черным же корпусам зеркал заднего вида. В салоне со стороны переднего пассажира имеется табличка с указанием порядкового номера.

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Вне зависимости от комплектации спорткупе укомплектовано трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 340 лошадиных сил. В список стандартного оснащения входят активный спортивный дифференциал с электронным управлением и адаптивная подвеска. С нуля до ста километров в час «Супра» разгоняется за 4,3 секунды.

Эволюцию Toyota Supra показали за одну минуту

Цены на обычную Toyota Supra стартуют от 5 534 000 рублей. Для сравнения, соплатформенный BMW Z4 с аналогичным силовым агрегатом обходится значительно дешевле: стоимость модификации M40i составляет 4 840 000 рублей.

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