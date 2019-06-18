В России спецверсию Toyota Supra раскупили за 240 минут

Спорткупе в исполнении A90 Edition стоит от 5 692 000 рублей. От стандартной «Супры» его можно отличить по матовому серому окрасу кузова, черным 19-дюймовым дискам и черным же корпусам зеркал заднего вида. В салоне со стороны переднего пассажира имеется табличка с указанием порядкового номера.
Вне зависимости от комплектации спорткупе укомплектовано трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 340 лошадиных сил. В список стандартного оснащения входят активный спортивный дифференциал с электронным управлением и адаптивная подвеска. С нуля до ста километров в час «Супра» разгоняется за 4,3 секунды.
Цены на обычную Toyota Supra стартуют от 5 534 000 рублей. Для сравнения, соплатформенный BMW Z4 с аналогичным силовым агрегатом обходится значительно дешевле: стоимость модификации M40i составляет 4 840 000 рублей.