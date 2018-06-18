Внедорожник сохранил понижайку и неразрезные мосты

Пульс

Крошечный рамный Suzuki: раскрыт Jimny нового поколения

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18 июня 2018

Компания Suzuki представила внедорожник Jimny нового поколения и опубликовала первую информацию о нем. Пока показана только машина для японского рынка – ее публичный дебют состоится 5 июля.

[Не очень одухотворенные приключения Suzuki Jimny и Jeep Wrangler на бездорожье](https://motor.ru/testdrives/jimnywrangler.htm)

Не очень одухотворенные приключения Suzuki Jimny и Jeep Wrangler на бездорожье

«Джимни» четвертого поколения остался компактным внедорожником: его габаритная длина по-прежнему составляет менее четырех метров. При этом модель сохранила рамную конструкцию, неразрезные мосты и раздаточную коробку с понижающей передачей. Все модификации автомобиля предлагаются только с подключаемым полным приводом.

Базовый вариант Suzuki Jimny оснащается турбированным бензиновым двигателем объемом 660 кубических сантиметров, выдающим 64 лошадиные силы и 95 Нм крутящего момента. Он может работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом».

Вторая модификация модели получила название Sierra. Она предлагается с 1,5-литровым атмосферником, отдача которого пока не уточняется. Трансмиссии – те же, что и у младшего мотора.

В базовое оснащение модели войдет кондиционер и 16-дюймовые «штампованные» колеса. Другие версии предусматривают бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, легкосплавные диски и даже светодиодные фары головного света. Также у «Джимни» впервые появится система предупреждения фронтальных столкновений, которая может в экстренном случае замедлить автомобиль вплоть до полной остановки.

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Производство модели предыдущего поколения уже свернуто. Оно выпускалось с 1998 по 2018 год.

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