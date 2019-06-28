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17:56

Volkswagen Teramont с мотором V6 стал выгоднее, но не дешевле

В продажу поступил кроссовер с 249-сильным двигателем

Компания Volkswagen объявила о старте продаж модели Teramont с «атмосферником» VR6 мощностью 249 лошадиных сил. Кроссовер не подешевел (от 3 379 000 рублей), однако стал более выгодным с точки зрения транспортного налога.
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Теперь «Терамонт» можно приобрести с шестицилиндровым бензиновым двигателем 3.6 в двух вариантах форсировки: 249 либо 280 сил. В случае, если клиент выберет наименее мощную версию, транспортный налог на автомобиль составит около 18 тысяч рублей вместо 42 тысяч по московским расценкам. Однако самой доступной по цене версией остается 2.0 TSI с отдачей 220 лошадиных сил.

Комплектация2.0 TSI (220 сил) 4WD AT83.6 FSI (249 сил) 4WD AT8
Origin2 949 000 рублей--
Respect3 219 000 рублей3 379 000 рублей
Status3 519 000 рублей3 679 000 рублей
Exclusive3 839 000 рублей3 999 000 рублей

О появлении «выгодной» модификации стало известно еще в начале 2019 года. Тогда Volkswagen сертифицировал для российского рынка 249-сильный вариант, а в феврале в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на такой «Терамонт».

В апреле на Шанхайском автосалоне дебютировал серийный вариант Volkswagen Teramont с купеобразным кузовом. От стандартного кроссовера он отличался измененным дизайном экстерьера и оформлением салона, а также литерой X в названии. Продажи Teramont X в Китае стартовали в мае, а в США новинка появится позже. В Россию такой автомобиль, скорее всего, не привезут.

Источник: Volkswagen
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