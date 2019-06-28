Volkswagen Teramont с мотором V6 стал выгоднее, но не дешевле

Теперь «Терамонт» можно приобрести с шестицилиндровым бензиновым двигателем 3.6 в двух вариантах форсировки: 249 либо 280 сил. В случае, если клиент выберет наименее мощную версию, транспортный налог на автомобиль составит около 18 тысяч рублей вместо 42 тысяч по московским расценкам. Однако самой доступной по цене версией остается 2.0 TSI с отдачей 220 лошадиных сил.
|Комплектация
|2.0 TSI (220 сил) 4WD AT8
|3.6 FSI (249 сил) 4WD AT8
|Origin
|2 949 000 рублей
|--
|Respect
|3 219 000 рублей
|3 379 000 рублей
|Status
|3 519 000 рублей
|3 679 000 рублей
|Exclusive
|3 839 000 рублей
|3 999 000 рублей
О появлении «выгодной» модификации стало известно еще в начале 2019 года. Тогда Volkswagen сертифицировал для российского рынка 249-сильный вариант, а в феврале в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на такой «Терамонт».
В апреле на Шанхайском автосалоне дебютировал серийный вариант Volkswagen Teramont с купеобразным кузовом. От стандартного кроссовера он отличался измененным дизайном экстерьера и оформлением салона, а также литерой X в названии. Продажи Teramont X в Китае стартовали в мае, а в США новинка появится позже. В Россию такой автомобиль, скорее всего, не привезут.