Volkswagen Teramont с мотором V6 стал выгоднее, но не дешевле

В апреле на Шанхайском автосалоне дебютировал серийный вариант Volkswagen Teramont с купеобразным кузовом. От стандартного кроссовера он отличался измененным дизайном экстерьера и оформлением салона, а также литерой X в названии. Продажи Teramont X в Китае стартовали в мае, а в США новинка появится позже. В Россию такой автомобиль, скорее всего, не привезут.