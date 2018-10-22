Объявлен новый состав ведущих шоу Top Gear

Мэтт Леблан объявил об уходе из Top Gear летом этого года. Он покинет шоу после завершения грядущего, двадцать шестого по счету, сезона, выход которого в эфир запланирован на начало 2019 года. Свой уход он объяснил тем, что из-за частых съемок и разъездов меньше проводит времени с семьей и друзьями.
Еще один ведущий передачи – Рори Рид – останется, как говорят в BBC, «частью семьи Top Gear», однако больше не будет в основном составе шоу. Он, как ожидается, продолжит вести получасовой спин-офф «Топ Гира», который называется Extra Gear. Также в некоторых эпизодах будет по-прежнему принимать участие Сабина Шмитц.
Новый состав ведущих появится в 27 сезоне «Топ Гира», съемки которого начнутся в следующем году.