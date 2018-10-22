Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
22 октября, 16:02

Объявлен новый состав ведущих шоу Top Gear

Новыми ведущими Top Gear станут комик и крикетист

Корпорация BBC объявила новый состав шоу Top Gear. К Крису Харрису, который был одним из соведущих передачи последние два года, присоединятся британский комик Пэдди Макгиннесс и бывший капитан команды Великобритании по крикету Эндрю «Фрэдди» Флинтофф.

Мэтт Леблан объявил об уходе из Top Gear летом этого года. Он покинет шоу после завершения грядущего, двадцать шестого по счету, сезона, выход которого в эфир запланирован на начало 2019 года. Свой уход он объяснил тем, что из-за частых съемок и разъездов меньше проводит времени с семьей и друзьями.

Слева направо: Эндрю «Фрэдди» Флинтофф, Пэдди Макгиннесс и Крис Харрис

Еще один ведущий передачи – Рори Рид – останется, как говорят в BBC, «частью семьи Top Gear», однако больше не будет в основном составе шоу. Он, как ожидается, продолжит вести получасовой спин-офф «Топ Гира», который называется Extra Gear. Также в некоторых эпизодах будет по-прежнему принимать участие Сабина Шмитц.

Новый состав ведущих появится в 27 сезоне «Топ Гира», съемки которого начнутся в следующем году.

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...