Объявлен новый состав ведущих шоу Top Gear

Еще один ведущий передачи – Рори Рид – останется, как говорят в BBC, «частью семьи Top Gear», однако больше не будет в основном составе шоу. Он, как ожидается, продолжит вести получасовой спин-офф «Топ Гира», который называется Extra Gear. Также в некоторых эпизодах будет по-прежнему принимать участие Сабина Шмитц.

Новый состав ведущих появится в 27 сезоне «Топ Гира», съемки которого начнутся в следующем году.