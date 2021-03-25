Toyota и Subaru готовят к дебюту новый совместный автомобиль

Toyota и Subaru сохраняют интригу. Они выпустили совместное заявление, в котором говорится следующее: «Новая модель станет символическим достижением, в котором две марки, разделяющие одинаковые чувства к автомобилю, еще больше укрепили сотрудничество в стремлении создать машину, превосходящую своих предшественников».

То, что сообщение было опубликовано на сайте подразделения Toyota Gazoo Racing, намекает на спортивный характер новинки. Так что, с большой долей вероятности, это все-таки не электрический кроссовер.

Однако и версия с новой Toyota GT 86 второго поколения звучит сомнительно, так как ранее сообщалось, что премьеру модели отложили на 2022 год. Subaru BRZ нового поколения в свою очередь представили еще в прошлом году.

Так что скорее всего компании готовят премьеру раллийного автомобиля, который примет участие в Чемпионате мира по ралли (WRC).