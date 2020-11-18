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Представлен новый Subaru BRZ

Cпорткар будет доступен только в США

Subaru BRZ © Subaru
Мария Евдокимова
Японская компания Subaru представила модернизированный спорткар BRZ. Сам производитель характеризует изменения как смену поколения, однако «двухдверка» сохранила прежнюю архитектуру и узнаваемый силуэт. Среди новшеств – подретушированная внешность, доработанное шасси, современная электроника и более мощный двигатель.

Облику спорткара добавили «агрессии», более рельефный кузов обзавелся новыми воздуховодами, а корму венчает покрупневший ducktail-спойлер. Изменениям подверглись оба бампера, оптика и решетка радиатора.

«Близнец» Toyota GT86 подрос в длину на 31 миллиметр до 4265 миллиметров. Ширина осталась прежней и составляет 1776 миллиметров, а высота сократилась всего на один миллиметр – до 1311 миллиметров. При этом вес BRZ вырос на 7,7 килограмма и достигает 1307 килограммов в версии с автоматом.

Новый Subaru BRZ
Subaru
Subaru BRZ первого поколения
Subaru

В салоне установили мультимедийную систему Starlink с восьмидюймовым дисплеем, работающую с Apple CarPlay и Android Auto, и цифровую «приборку» с экраном диагональю семь дюймов. Отделка с контрастной красной прострочкой отсылает к дореформенному BRZ. В список оснащения также входит комплекс систем безопасности EyeSight.

Платформа «двухдверке» также досталась от предшественника. Однако для нового купе шасси модернизировали, усилив на 50 процентов, что позволило улучшить управляемость на поворотах. В передней подвеске по-прежнему применены стойки McPherson, в задней – двойные поперечные рычаги.

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Subaru BRZ

Фото: Subaru

Новый Subaru BRZ будут продавать только в США

Прежний 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 205 лошадиных сил заменили на оппозитную «четверку» Subaru Boxer объемом 2,4 литра, развивающую 231 силу и 249 Нм крутящего момента. Он работает в паре как с шестидиапазонным автоматом, который в новом спортрежиме быстрее переключается на пониженную передачу, так и с «механикой» с тем же количеством ступеней. Благодаря более низким точкам крепления двигателя инженерам удалось снизить центр тяжести. Динамические характеристики новинки пока не раскрыты.

Стоимость также неизвестна. Новый Subaru BRZ будет доступен только в США, где, как ожидается, получит ценник от 27 тысяч долларов (2 миллиона рублей). До России спорткар не доберется – он покинул отечественный рынок еще в 2016 году.

Источник: Subaru