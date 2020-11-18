Представлен новый Subaru BRZ

В салоне установили мультимедийную систему Starlink с восьмидюймовым дисплеем, работающую с Apple CarPlay и Android Auto, и цифровую «приборку» с экраном диагональю семь дюймов. Отделка с контрастной красной прострочкой отсылает к дореформенному BRZ. В список оснащения также входит комплекс систем безопасности EyeSight.

Платформа «двухдверке» также досталась от предшественника. Однако для нового купе шасси модернизировали, усилив на 50 процентов, что позволило улучшить управляемость на поворотах. В передней подвеске по-прежнему применены стойки McPherson, в задней – двойные поперечные рычаги.