Представлен новый Subaru BRZ

Облику спорткара добавили «агрессии», более рельефный кузов обзавелся новыми воздуховодами, а корму венчает покрупневший ducktail-спойлер. Изменениям подверглись оба бампера, оптика и решетка радиатора.
«Близнец» Toyota GT86 подрос в длину на 31 миллиметр до 4265 миллиметров. Ширина осталась прежней и составляет 1776 миллиметров, а высота сократилась всего на один миллиметр – до 1311 миллиметров. При этом вес BRZ вырос на 7,7 килограмма и достигает 1307 килограммов в версии с автоматом.
В салоне установили мультимедийную систему Starlink с восьмидюймовым дисплеем, работающую с Apple CarPlay и Android Auto, и цифровую «приборку» с экраном диагональю семь дюймов. Отделка с контрастной красной прострочкой отсылает к дореформенному BRZ. В список оснащения также входит комплекс систем безопасности EyeSight.
Платформа «двухдверке» также досталась от предшественника. Однако для нового купе шасси модернизировали, усилив на 50 процентов, что позволило улучшить управляемость на поворотах. В передней подвеске по-прежнему применены стойки McPherson, в задней – двойные поперечные рычаги.
Фото: Subaru
Новый Subaru BRZ будут продавать только в США
Прежний 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 205 лошадиных сил заменили на оппозитную «четверку» Subaru Boxer объемом 2,4 литра, развивающую 231 силу и 249 Нм крутящего момента. Он работает в паре как с шестидиапазонным автоматом, который в новом спортрежиме быстрее переключается на пониженную передачу, так и с «механикой» с тем же количеством ступеней. Благодаря более низким точкам крепления двигателя инженерам удалось снизить центр тяжести. Динамические характеристики новинки пока не раскрыты.
Стоимость также неизвестна. Новый Subaru BRZ будет доступен только в США, где, как ожидается, получит ценник от 27 тысяч долларов (2 миллиона рублей). До России спорткар не доберется – он покинул отечественный рынок еще в 2016 году.