Новая Toyota RAV4: первое изображение

Кроссовер Toyota RAV4 нового, пятого, поколения представят 28 марта на моторшоу в Нью-Йорке. Компания опубликовала первое изображение-тизер модели, на котором видел силуэт автомобиля. Детальной информации о новинке пока нет.

Четвертое поколение кроссовера RAV4 дебютировало в 2012 года на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в 2015-м – его обновленная версия. Сейчас автомобиль предлагается с бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,5 литра, выдающими 146 и 180 лошадиных сил, а также со 150-сильным дизелем 2.2.

В России кроссовер доступен в модификациях с мультимедийным комплексом «Яндекс.Авто» и со стайлинг-набором Adventure. Последний включает обвес с защитными элементами и расширительные накладки на колесные арки, 18-дюймовые диски и опознавательные эмблемы.

Цены на RAV4 начинаются от 1,44 миллиона рублей.

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