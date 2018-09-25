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17:39

Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником

Шведская марка представила новый V60 Cross Country

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Компания Volvo представила вседорожный вариант универсала V60 нового поколения. Volvo V60 Cross Country получил на 75 миллиметров увеличенный дорожный просвет (212 миллиметров), полный привод в базе и особый внедорожный режим работы управляющей электроники.

Кросс-универсал построен на модульной платформе Scalable Product Architecture (SPA), которая также использовалась для XC90 и V90 Cross Country. Шасси и подвеска модели доработана по сравнению с обычным V60 в целях улучшения внедорожных характеристик.

В список оснащения Volvo V60 Cross Country вошла система помощи при спуске, контроля устойчивости в поворотах, электронная система стабилизация и автопилот Pilot Assist, работающий на скоростях до 130 километров в час. Помимо этого, кросс-универсалу положена информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и 4G, система предупреждения о съезде с дороги, а также функция помощи при выезде с парковки задним ходом.

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На старте продаж Volvo V60 Cross Country предложат с бензиновым и дизельным моторами мощность 225 и 165 сил соответственно. Позднее в гамме появятся два гибрида: умеренный и подзаряжаемый от розетки.

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Volvo V60 нового поколения дебютировал в феврале на специальном мероприятии в Стокгольме. Модель получила две гибридные модификации (одна из них – 390-сильная) и расширенный набор систем безопасности последнего поколения.

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