Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником

В список оснащения Volvo V60 Cross Country вошла система помощи при спуске, контроля устойчивости в поворотах, электронная система стабилизация и автопилот Pilot Assist, работающий на скоростях до 130 километров в час. Помимо этого, кросс-универсалу положена информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и 4G, система предупреждения о съезде с дороги, а также функция помощи при выезде с парковки задним ходом.