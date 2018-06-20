Модель получила две гибридные силовые установки

Пульс

Представлен первый Volvo без дизеля – новый седан S60

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20 июня 2018

Компания Volvo представила седан S60 нового поколения. Премьера модели состоялась на церемонии открытия завода марки в американском Чарльзтоне (штат Южная Каролина), где ее планируется выпускать как для США, так и для экспорта. Четырехдверка стала первым автомобилем бренда, который будет продаваться без дизельного двигателя.

[Выше гор: седаны и хэтчбеки с высоким клиренсом](https://motor.ru/selector/largeclearance.htm)

Выше гор: седаны и хэтчбеки с высоким клиренсом

Габаритная длина Volvo S60 составляет 4761 миллиметр, ширина – 2040 миллиметров (включая зеркала), высота – 1431 миллиметр, а размер колесной базы достигает 2872 миллиметров. По сравнению с предшественником новинка стала на 126 миллиметров длиннее, а расстояние между осями у нее увеличилось на 96 миллиметров. Для сравнения, длина конкурирующего седана BMW третьей серии составляет 4633 миллиметра, а колесной базы – 2810 миллиметров.

Объем багажника S60 возрос с 380 до 442 литров (при сложенных задних креслах – 1680 литров).

Седан построен на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), использовавшейся при постройке кроссовера XC60, моделей 90-й серии и универсала V60.

Базовым мотором для седана S60 станет двухлитровая «турбочетверка» мощностью 249 лошадиных сил. Такой автомобиль будет только переднеприводным. Полный привод получат машины с 310-сильным агрегатом.

Помимо этого, модель будет предлагаться в двух полноприводных гибридных модификациях – T6 и T8 Twin Engine AWD, оснащенных силовыми установками, который выдают 340 и 400 сил соответственно. Самый мощный вариант позволит набирать «сотню» за 4,9 секунды.

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Volvo S60 R-Design

Volvo S60 R-Design

Volvo S60 R-Design

Volvo S60 R-Design

Volvo S60 R-Design

Volvo S60 R-Design

Volvo S60 R-Design

Volvo S60 R-Design

Volvo S60 Inscription

Volvo S60 Inscription

Volvo S60 Inscription

Volvo S60 Inscription

Volvo S60 Inscription

Volvo S60 Inscription

Volvo S60 Inscription

Volvo S60 Inscription

Volvo S60 Inscription

Volvo S60 Inscription

Для топового варианта можно заказать спорт-пакет Polestar Engineered. С ним отдача силовой установки возрастет до 415 сил, появятся более мощные тормоза Brembo с золотистыми суппортами, регулируемые амортизаторы Öhlins и распорка стоек передней подвески. Первые сто километров в час такая машина сможет набирать на 0,2 секунды быстрее базовой.

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Volvo S60 Polestar Engineered

Volvo S60 Polestar Engineered

Volvo S60 Polestar Engineered

Volvo S60 Polestar Engineered

Volvo S60 Polestar Engineered

Volvo S60 Polestar Engineered

Volvo S60 Polestar Engineered

Volvo S60 Polestar Engineered

Volvo S60 Polestar Engineered

Volvo S60 Polestar Engineered

Модель получит системы полуавтоматического вождения (заведует разгоном, торможение и рулевым управлением на скорости до 130 километров в час), определения пешеходов и крупных животных на дороге, предотвращения выезда на полосу встречного движения и предупреждения о движущихся в поперечном направлении машинах.

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В США марка запустит сервис подписки на седан S60 – Care by Volvo. Он предполагает ежемесячную абонентскую плату за пользование машиной, в которую входят все платежи, включая страховку и налоги. Дополнительно пользователю придется оплачивать только бензин. Помимо Америки, этот сервис работает в Германии, Италии, Норвегии, Польше, Испании, Швеции и Великобритании.

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Теги:
VolvoS60
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