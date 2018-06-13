Новый седан S60 получит модификацию Polestar Engineered

Пульс

Volvo сделала для еще не представленной модели «заряженный» вариант

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13 июня 2018

Для седана Volvo S60 нового поколения, который дебютирует 20 июня на церемонии открытия завода марки в американском Чарльзтоне (штат Южная Каролина), будет предлагаться «заряженный» вариант под названием Polestar Engineered. В линейке он займет место на ступеньку выше автомобилей R Design.

[Тест-драйв: Volvo XC60 против Audi Q5, Jaguar F-Pace и BMW X3](https://motor.ru/testdrives/4premiumsuvs.htm)

Тест-драйв: Volvo XC60 против Audi Q5, Jaguar F-Pace и BMW X3

Тюнинговый вариант будет доступен только для топовой 407-сильной гибридной модификации T8, которая оснащается двухлитровой бензиновой «четверкой» с турбиной и механическим нагнетателем, 87-сильным электромотором и комплектом литий-ионных батарей емкостью 9,2 киловатт-часа. После доработок отдача силовой установки возрастает до 421 лошадиной силы.

Как уточняют в Volvo, доработки также улучшат топливную экономичность модели и сделают смену ступеней коробки более плавной.

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Помимо этого, в набор Polestar Engineered войдут более мощные тормоза Brembo с золотистыми суппортами, регулируемые амортизаторы Öhlins и распорка стоек передней подвески, позаимствованные от 600-сильного спорткупе Polestar 1.

В США такие же доработки с 2019 года будут предлагаться для универсала V60 и кроссовера XC60. В Европе аналогичный тюнинг гибридной силовой установки уже доступен в течение года.

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