Volkswagen будет выпускать в России «народный внедорожник»

Концерн Volkswagen через два года наладит на российском предприятии в Калуге производство новой модели, которую марка пока называет «Volks-SUV» (или «народный внедорожник»). Об этом, как сообщает издание Automotive News, заявил руководитель бренда Volkswagen Херберт Дисс.

В линейке марки новинка займет место на ступеньку ниже «Тигуана». Модель будет продаваться по всему миру за исключением Европы, где у «Фольксвагена» уже есть в гамме маленький кроссовер под названием T-Roc. В общей сложности производитель рассчитывает продавать по 400 тысяч «Volks-SUV» в год.

Первыми новый вседорожник получат китайцы: сборка модели на совместном предприятии SAIC-VW начнется в августе. С 2020-го выпуск начнут в Мексике (оттуда машину будут поставлять в США), России и Аргентине.

Подробной информации о новинке пока нет. Известно лишь, что дизайн «народного внедорожника» утвердили на прошлой неделе.

Машина будет построена на модульной платформе MQB. Предполагается, что серийный вариант может получить имя Tharu – это название уже зарегистрировано производителем в качестве торговой марки. Не исключено, что новинка станет представлять собой перелицованный вариант Skoda Karoq.

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