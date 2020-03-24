Новый Nissan X-Trail получит двухуровневые светодиодные фары

Судя по снимкам, которые были опубликованы в инстаграмме @cochespias, новая модель получит двухуровневые светодиодные фары, которые отсылают к новому Nissan Juke. Но в отличие от компактного кроссовера, где решетка переходит в дневные ходовые огни, у нового X-Trail ее продолжением являются поворотники. Также под камуфляжем можно разглядеть стандартную решетку радиатора, выполненную в классической концепции японского бренда.
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Gracias @kjosef_automotive nos manda estas fotos del futuro Nissan X-Trail de pruebas por Las Vegas que se encuentran en un estado desértico. ¿Promete la nueva generación? #nissan #nissanxtrail2021 #nissanrogue2022 #nissanrogue2021 #instanissan #carspy #carscoops #cochespias #fotosespia
Презентация нового Nissan X-Trail была запланирована на апрельский автосалон в Нью-Йорке, однако из-за эпидемии коронавируса, дата премьеры была перенесена на август.
На сегодняшний день в России доступен рестайлинговый внедорожник, который появился на рынке в декабре 2018 года. Автомобиль доступен в 10 разных комплектациях, на выбор предложены бензиновые атмосферники объемом 2,0 и 2,5 литра, выдающими 144 и 171 силу, а также 130-сильный дизель 1.6. Трансмиссии – шестиступенчатая «механика» и вариатор.