Новый Nissan X-Trail получит двухуровневые светодиодные фары

Судя по снимкам, которые были опубликованы в инстаграмме @cochespias, новая модель получит двухуровневые светодиодные фары, которые отсылают к новому Nissan Juke. Но в отличие от компактного кроссовера, где решетка переходит в дневные ходовые огни, у нового X-Trail ее продолжением являются поворотники. Также под камуфляжем можно разглядеть стандартную решетку радиатора, выполненную в классической концепции японского бренда.