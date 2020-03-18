Nissan запатентовал в России новый Juke

В отрытой базе Роспатента опубликована заявка на патент Nissan Juke нового поколения. Премьера кроссовера состоялась осенью прошлого года и он до сох пор не добрался до российского рынка. То, что компания запатентовала дизайн модели, еще не значит, что Juke поступит в продажу в ближайшее время. Как минимум, Nissan еще предстоит получит Одобрение типа транспортного средства.