Nissan запатентовал в России новый Juke

Со сменой поколения Juke стал легче, вместительнее, увеличился в размерах, получил новое оборудование, обзавёлся новым двигателем и трансмиссией. Он построен на модульной платформе CMF-B, которая также лежит в основе европейских Renault Clio и Captur. При этом общая стилистика дизайнерского кроссовера сохранилась.
На европейском рынке новый Nissan Juke доступен со 117-сильным турбомотором объёмом 1,0 литра, который сочетается с «механикой» либо семиступенчатым преселективным «роботом». Модель стоит от 18 990 евро (1,6 миллиона рублей по нынешнему курсу).
Поставки Juke предыдущего поколения в Россию были прекращены летом 2019 года, когда истек срок действия Одобрения типа транспортного средства. Автомобили возили в страну с завода Nissan в Великобритании. На сегодняшний день японский бренд представлен в России только кроссоверами Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano, которые собирают на предприятиях в Санкт-Петербурге и Москве.