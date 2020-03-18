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12:15

Nissan запатентовал в России новый Juke

В базе Роспатента появились изображения кроссовера следующего поколения

Nissan Juke 2019
Лиза Будрина
В отрытой базе Роспатента опубликована заявка на патент Nissan Juke нового поколения. Премьера кроссовера состоялась осенью прошлого года и он до сох пор не добрался до российского рынка. То, что компания запатентовала дизайн модели, еще не значит, что Juke поступит в продажу в ближайшее время. Как минимум, Nissan еще предстоит получит Одобрение типа транспортного средства.

Со сменой поколения Juke стал легче, вместительнее, увеличился в размерах, получил новое оборудование, обзавёлся новым двигателем и трансмиссией. Он построен на модульной платформе CMF-B, которая также лежит в основе европейских Renault Clio и Captur. При этом общая стилистика дизайнерского кроссовера сохранилась.

Изображение Nissan Juke из базы Роспатента

На европейском рынке новый Nissan Juke доступен со 117-сильным турбомотором объёмом 1,0 литра, который сочетается с «механикой» либо семиступенчатым преселективным «роботом». Модель стоит от 18 990 евро (1,6 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Поставки Juke предыдущего поколения в Россию были прекращены летом 2019 года, когда истек срок действия Одобрения типа транспортного средства. Автомобили возили в страну с завода Nissan в Великобритании. На сегодняшний день японский бренд представлен в России только кроссоверами Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano, которые собирают на предприятиях в Санкт-Петербурге и Москве.

Источник: Роспатент