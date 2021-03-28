Porsche всё-таки планирует выпустить Panamera нового поколения

С тех пор, как Porsche представила Taycan в сентябре 2019 года, многие задавались вопросом, есть ли будущее у модели Panamera. Электрический седан похож на «Панамеру» в кузове лифтбек, а универсал Cross Turismo — на модель Sport Turismo. Несмотря на это, как рассказал в интервью изданию Autocar глава Porsche Оливер Блюм, у Panamera третьего поколения есть довольно-таки большая вероятность появиться на свет. «Я думаю, это сработает, потому что они находятся в разных сегментах: Panamera всё-таки на ступень выше, чем Taycan», — отметил топ-менеджер. При этом пока неизвестно, сохранит ли новая «Панамера» двигатель внутреннего сгорания или станет полностью электрической, как «Тайкан».