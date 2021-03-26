Новый Nissan Z станет мощнее и дешевле Toyota Supra

В базе новый спорткар линейки Z будет комплектоваться трехлитровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом (400 сил) в сочетании с механической коробкой передач от предыдущего поколения Nissan 370Z. Также будет доступна модификация с тем же мотором и автоматом 9G-Tronic от Mercedes-Benz. Toyota Supra в свою очередь оборудована 355-сильным двигателем объемом 3,0 литра и стоит в США 50 990 долларов (почти 3,9 миллиона рублей).
Nissan Arabia / Instagram.com
В список базового оснащения Nissan Z войдут виртуальная панель приборов диагональю 12,3 дюйма и мультимедийная система с поддержкой Android Auto и CarPlay.
За дополнительные пять тысяч долларов предложат один из нескольких пакетов, например, с усиленными стабилизаторами и тормозами Brembo, либо с кожаной отделкой салона, креслами с функцией вентиляцией и расширенный набором электронных ассистентов. Позже ожидается появление спортивной версии Nismo, однако подробностей о ней пока нет.
Ранее в Сеть попали фотографии незакамуфлированного серийного Nissan Z, который готовили к транспортировке. Ожидалось, что модель появится на рынке под индексом 400Z, однако, скорее всего, купе назовут просто Nissan Z.