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Новый Nissan Z станет мощнее и дешевле Toyota Supra

Спорткар оснастят 400-сильным мотором V6 от Infiniti Q60

Серийный Nissan Z © Nissan Arabia / Instagram.com
Лиза Будрина
На форуме 400zclub.com опубликовали характеристики нового спорткара Nissan Z: в движение новинку приводит двигатель V6 мощностью 400 лошадиных сил, знакомый по Infiniti Q60. Стартовая цена составит 34 995 долларов (2,6 миллиона рублей по актуальному курсу). Если эта информация подтвердится, то Nissan Z окажется мощнее и при этом дешевле своего главного конкурента, Toyota Supra.

В базе новый спорткар линейки Z будет комплектоваться трехлитровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом (400 сил) в сочетании с механической коробкой передач от предыдущего поколения Nissan 370Z. Также будет доступна модификация с тем же мотором и автоматом 9G-Tronic от Mercedes-Benz. Toyota Supra в свою очередь оборудована 355-сильным двигателем объемом 3,0 литра и стоит в США 50 990 долларов (почти 3,9 миллиона рублей).

Серийный Nissan Z

Nissan Arabia / Instagram.com

В список базового оснащения Nissan Z войдут виртуальная панель приборов диагональю 12,3 дюйма и мультимедийная система с поддержкой Android Auto и CarPlay.

За дополнительные пять тысяч долларов предложат один из нескольких пакетов, например, с усиленными стабили­заторами и тормозами Brembo, либо с кожаной отделкой салона, креслами с функцией вентиляцией и расширенный набором электронных ассистентов. Позже ожидается появление спортивной версии Nismo, однако подробностей о ней пока нет.

Ранее в Сеть попали фотографии незакамуфлированного серийного Nissan Z, который готовили к транспортировке. Ожидалось, что модель появится на рынке под индексом 400Z, однако, скорее всего, купе назовут просто Nissan Z.

Источник: 400zclub.com