Новый Nissan Z станет мощнее и дешевле Toyota Supra

В список базового оснащения Nissan Z войдут виртуальная панель приборов диагональю 12,3 дюйма и мультимедийная система с поддержкой Android Auto и CarPlay.

За дополнительные пять тысяч долларов предложат один из нескольких пакетов, например, с усиленными стабили­заторами и тормозами Brembo, либо с кожаной отделкой салона, креслами с функцией вентиляцией и расширенный набором электронных ассистентов. Позже ожидается появление спортивной версии Nismo, однако подробностей о ней пока нет.