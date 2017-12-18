Шеф-дизайнер марки рассказал о новой заряженной модели

Пульс

Появились подробности о следующем Subaru WRX

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18 декабря 2017

Компания Subaru разрабатывает модель WRX следующего поколения. Как сообщает издание Autocar со ссылкой на шеф-дизайнера марки Мамору Исии, новинка будет выполнена в стилистике концепт-кара Viziv Performance, при этом не исключено, что машина станет комплектоваться гибридной силовой установкой.

[5 причин, почему Subaru WRX STI всё](https://motor.ru/lab/wrxstialmostdead.htm)

5 причин, почему Subaru WRX STI всё

Прототип Viziv Performance дебютировал в октябре этого года на моторшоу в Токио. Как отметил Исии, публика положительно отреагировала на этот автомобиль, поэтому руководство компании решило ограничиться минимальными изменениями дизайна для серийной модели.

Товарный вариант прототипа будет построен на модульной платформе Subaru Global Platform, дебютировавшее вместе с новой «Импрезой». Следующий WRX сохранит систему полного привода, получит линейку бензиновых двигателей и, возможно, гибридную силовую установку. Детальной информации о планируемых технических характеристиках новинки пока нет.

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Концепт Subaru Viziv Performance

Концепт Subaru Viziv Performance

Следующий Subaru WRX должен появиться на рынке в 2020 году.

В России сейчас продаются обновленные «заряженные» седан Subaru WRX и WRX STI текущего поколения. Первый из них комплектуется 268-сильным мотором и стоит от 2,39 миллиона рублей, а второй оснащается 300-сильным двигателем и оценивается в 3,24 миллиона рублей.

Жутко быстрые седаны (и не только)

Четырех- и пятидверки, которые так же быстры, как суперкары

Фото: Subaru VIZIV Performance Concept
Теги:
SubaruImprezaWRX
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