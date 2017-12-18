Появились подробности о следующем Subaru WRX

Компания Subaru разрабатывает модель WRX следующего поколения. Как сообщает издание Autocar со ссылкой на шеф-дизайнера марки Мамору Исии, новинка будет выполнена в стилистике концепт-кара Viziv Performance, при этом не исключено, что машина станет комплектоваться гибридной силовой установкой.

Прототип Viziv Performance дебютировал в октябре этого года на моторшоу в Токио. Как отметил Исии, публика положительно отреагировала на этот автомобиль, поэтому руководство компании решило ограничиться минимальными изменениями дизайна для серийной модели.

Товарный вариант прототипа будет построен на модульной платформе Subaru Global Platform, дебютировавшее вместе с новой «Импрезой». Следующий WRX сохранит систему полного привода, получит линейку бензиновых двигателей и, возможно, гибридную силовую установку. Детальной информации о планируемых технических характеристиках новинки пока нет.

Следующий Subaru WRX должен появиться на рынке в 2020 году.

В России сейчас продаются обновленные «заряженные» седан Subaru WRX и WRX STI текущего поколения. Первый из них комплектуется 268-сильным мотором и стоит от 2,39 миллиона рублей, а второй оснащается 300-сильным двигателем и оценивается в 3,24 миллиона рублей.