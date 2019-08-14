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19:36

Нелегальные гонки и очень злые копы: смотрим новый трейлер Need for Speed Heat

Игра будет доступна для пользователей с 8 ноября

Компания Electroniс Arts выпустила первый трейлер новой игры Need for Speed Heat. Официальная премьера состоится 19 августа на конференции Gamescom в Германии.

Действие разворачивается в городке Палм-Сити. Игроки смогут участвовать в двух типах гонок, а также бороться с полицейскими, чей уровень агрессии будет напрямую зависеть от времени суток.

Так, во время дневных гонок, они будут вести себя довольно спокойно, поскольку соревнования будут легальными. Полицейские все равно будут патрулировать улицы, но не будут представлять особой опасности, если, конечно, игрок не будет их провоцировать. В таких гонках можно будет зарабатывать деньги на улучшения для автомобиля.

Ночью игра приобретет иной характер — в городе начнутся нелегальные гонки. За участие и победу в них можно получить более ценные призы: редкие запчасти и значительную прибавку к рейтингу. Но после захода солнца полицейские перестанут быть такими безобидными, и, чтобы завершить гонку, придется не только опередить соперников, но и уйти от погони.

Создатели игры говорят, что решение об участии в гонках принимает только игрок — если участнику было достаточно дневного заезда, он может не участвовать в ночном и просто отправить свой автомобиль в гараж на доработку.

Автомобили из компьютерных игр — известные и несуществующие автомобили из Mario Kart, Mafia, Sonic, Need For Speed и других игрушек

Также производитель пообещал показать новый уровень персонализации автомобилей, однако всего раскрывать не стал — подробности появятся на следующей неделе. На конференции Gamescom в Германии компания представит игру, а заодно покажет трейлер с более подробным геймплеем.