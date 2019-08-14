Нелегальные гонки и очень злые копы: смотрим новый трейлер Need for Speed Heat

Действие разворачивается в городке Палм-Сити. Игроки смогут участвовать в двух типах гонок, а также бороться с полицейскими, чей уровень агрессии будет напрямую зависеть от времени суток.

Так, во время дневных гонок, они будут вести себя довольно спокойно, поскольку соревнования будут легальными. Полицейские все равно будут патрулировать улицы, но не будут представлять особой опасности, если, конечно, игрок не будет их провоцировать. В таких гонках можно будет зарабатывать деньги на улучшения для автомобиля.