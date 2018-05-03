Известные и несуществующие автомобили из Mario Kart, Mafia, Sonic, Need For Speed и других игрушек

Автомобили из компьютерных игр
Известные и несуществующие автомобили из Mario Kart, Mafia, Sonic, Need For Speed и других игрушек

2 августа

На заре компьютерной индустрии, когда виртуальные гонки только-только появлялись, автопроизводители далеко не всегда шли на контакт с издателями игр – по разным соображениям: сомнительная репутация издателя игр, наличие в листе автомобилей конкурентов, разногласия в философии и конечной идентификации бренда (по этой причине, кстати, в играх на мотив GTA никогда не будет лицензионных авто). Порой гейм-мейкерам приходится выкручиваться и создавать автомобили для своих игр самостоятельно. Ну а мы выбрали 9 самых известных, самых желанных машин из тех, что были созданы разработчиками сами для себя в «ламповые» времена.

Гоночный автомобиль

Игра: Mafia: The City of Lost Heaven

Миссия Fairplay в игре Mafia: The City of Lost Heaven погубила тысячи клавиатур и компьютерных мышек по всему миру – выиграть Lost Heaven Grand Prix с первого раза получалось далеко не у каждого игрока, для многих этап становился попросту непроходимых. Почему же мы считаем, что на гоночной машине 1932 года многие хотели бы проехаться в реальной жизни? Потому что с настоящим рулем и нормальными педалями этот своенравный автомобиль точно должен управляться лучше. Да и в отношении динамики, если верить игре, он весьма неплох.

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The Convertible

Игра: Crazy Taxi

Знаменитая игра, которая впервые была издана еще на игровых автоматах и «Сеге», затягивала на многие часы своим неординарным сюжетом, веселым саундтреком и неподражаемой атмосферой – не удивительно, что впоследствии Crazy Taxi была портирована чуть ли не на все игровые платформы, какие только существуют в мире. Жаль, что не в реальный мир – ну а кто бы отказался от возможности лихо прохватить по Сан-Франциско, выполняя различные прыжки и иные трюки? С точки зрения реального мира – небезопасно, но точно весело.

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Mario Kart

Игра: серия Mario Kart

Самый узнаваемый персонаж в мире компьютерных игр не гнушается попробовать свои силы и в автоспорте – поэтому и была создана серия Mario Kart, которая уже насчитывает 8 игр. В отличие от картов, на которых можно погонять в любом парке отдыха, машинка Марио едет по специальной трассе и собирает артефакты, которыми можно приблизить победу – это и ускорители, и ловушки для соперников. Учитывая природную юркость и легкость картов, в реальной жизни такие гонки тоже были бы крайне интересными.

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Drill Tank

Игра: серия Sonic

Злодей Доктор Эггман из серии про сверхзвукового ежа Соника известен своей любовью к роботам и необычным машинам, но венец его творения – знаменитый Drill Tank, который сможет проложить себе дорогу чуть ли ни где угодно. Мощное сверло в передней части делают Drill Tank отличным автомобиль для снятия напряжения после длинного рабочего дня и настоящим кошмаром пешеходов – ну, тут главное не переусердствовать.

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G-1655 Interceptor

Игра: Spy Hunter

Откровенно говоря, образ G-1655 Interceptor не полностью вымышленный (как, впрочем, и машин игры Crazy Taxi): за основу разработчики взяли Chevrolet Camaro, внешность которого была серьезно изменена, а нутро нафаршировано оружием разной степени жестокости. Свою историю игра Spy Hunter ведет с 1983 года – тогда она представляла собой вертикальный скролл-шутер, - сейчас же в нее можно поиграть и на компьютере, и на смартфоне: появилась 3D-графика, полноценное управление автомобилем и широкое разнообразие оружия.

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SLF450x

Игра: Midnight Club II

SLF450x уже в далеком 2003 году давала игрокам представление о том, что такое активная аэродинамика и как она может работать. Машина обладала интересной особенностью: чем быстрее на ней едешь (а максимальная скорость достигала 402 километров в час), тем лучше она вписывается в повороты. При этом пользоваться ручником на скорости категорически не рекомендовалось – машина могла просто взорваться. SLF450x была, как говорится, «имбой» Midnight Club II, но в режиме карьеры на ней ездить было нельзя. Как, увы, и в реальной жизни.

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Rossolini Tempesta

Игра: Burnout Paradise

В отношении лучшей игры серии Burnout и лучшего автомобиля в ней до сих пор точатся оживленные дискуссии, но если ваши руки доберутся до Burnout Paradise 2008 года, не забудьте опробовать Rossolini Tempesta, обладающую отменной управляемостью и высокой максимальной скоростью. Опытные игроки утверждают, что это лучший автомобиль в игре с точки зрения баланса ускорения, маневренности и прочности – ведь зрелищные аварии являются неотъемлемой частью мира Burnout. Устойчивый к повреждениям, но легкий суперкар – в реальном мире о таком можно лишь мечтать.

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El Nino (La Nina)

Игра: Need For Speed Hot Pursuit & High Stakes

Открыть El Nino в Hot Pursuit (она же – La Nina четвертой игре High Stakes) не так просто – нужно выполнить ряд тяжелейших заданий… ну или ввести чит-код. За это игрок будет щедро вознагражден – ведь El Nino является одной из быстрейших машин в игре. Любопытна история создания этого виртуального суперкара: сначала автомобиль был нарисован на бумаге, а затем, с помощью специальной программы, отсканированный рисунок превратили в грубый 3D-вариант, который начал обрастать мелкими деталями. Максимальная скорость суперкара в играх – 367 километров в час.

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FZR 2000

Игра: Need For Speed II & Hot Pursuit

Похожий внешне на концепт-кар Pontiac Banshee, FZR 2000 является одной из быстрейших машин, которые были в играх Need For Speed за все время: FZR ускоряется практически мгновенно и без труда преодолевает рубеж в 400 километров в час. Как и La Nina, заполучить его можно либо выполнив специальный чемпионат, либо введя в меню необходимый чит-код. Эх, поездить бы на таком, да по треку Нардо…

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Иллюстрации: Скриншоты из игр
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