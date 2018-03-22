Пилоты смотрели на себя со стороны

Пульс

Гонщик и геймер устроили гонку на «Мустанге» с заклеенными стеклами

B7a9b3d668faba9132ac051e1581f9e11745cadd
22 марта 2018

Компания Castrol организовала гонку в стиле видеоигры Need For Speed между профессиональным гонщиком и геймером. Участников посадили за руль настоящего автомобиля и выпустили на специально подготовленный трек, стилизованный под виртуальную трассу.

В заезде использовался Ford Mustang, которому полностью закрыли стекла и установили сзади камеру, транслирующую картинку на дисплей в салоне. Таким образом, гонщики могли видеть себя со стороны, как в игре. При этом некоторые участки трассы отмечались виртуальными подсказками.

Видео с YouTube-канала Castrol Russia.

Недавно компания Honda оранизовала похожий заезд. Используя технологию дополненной реальности, водитель в реальном мире мог видеть «призрак» машины своего виртуального оппонента.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

Куда приводят мечты

Виртуальные суперкары от реальных автопроизводителей

Новости по теме
20 февраля 2018
Honda объединила гонку на настоящем Civic Type R с видеоигрой
24 октября 2017
Геймер превратил Lamborghini в контроллер для Xbox
17 мая 2013
Владельцы Toyota GT86 смогут "подключить" машину к игре Gran Turismo 6