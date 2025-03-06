Россияне и американцы вместе будут строить V8 для автоспорта

Россияне и американцы вместе будут строить V8 для автоспортаГоночная команда из России объединит усилия с легендой американского дрэг-рейсинга для создания новых моторов и приводных нагнетателей
Компания Майка Яниса занимается двигателями для профессионального и любительского дрэг-рейсинга, трактор-пуллинга и трак-пуллинга, гонок катеров, кольцевых гонок, дёрт-рейсинга и кастомных хот-родов с 1958 года. Партнерство с RDRC Technology by Flamholc Racing не ограничится разработкой моторов, а продолжится и в гонках: обе команды будут выступать в чемпионате NHRA ProMod Series 2025 года в рамках объединенного коллектива.
Пилотами команды станут Дмитрий Саморуков, шестикратный чемпион России по дрэг-рейсингу и обладатель рекордов по лучшему времени и скорости на дистанциях ¼ и ⅛ мили, и Майк Янис-старший, трехкратный чемпион мира в классе Pro Modified и один из самых успешных гонщиков в истории этой категории.
Крю-чифом, ответственным за контроль всех технических процессов и финальную настройку машин, назначен Адам Флэмхольц — один из самых успешных пилотов и тюнеров в дрэг-рейсинге по обе стороны океана.
Сезон для Дмитрий Саморукова и Майка Яниса-старшего начинается совсем скоро. Первый этап NHRA Pro Mod Series пройдет уже 7—9 марта в Гейнвилле, штат Флорида.