Россияне и американцы вместе будут строить V8 для автоспорта

Пилотами команды станут Дмитрий Саморуков, шестикратный чемпион России по дрэг-рейсингу и обладатель рекордов по лучшему времени и скорости на дистанциях ¼ и ⅛ мили, и Майк Янис-старший, трехкратный чемпион мира в классе Pro Modified и один из самых успешных гонщиков в истории этой категории.

Крю-чифом, ответственным за контроль всех технических процессов и финальную настройку машин, назначен Адам Флэмхольц — один из самых успешных пилотов и тюнеров в дрэг-рейсинге по обе стороны океана.