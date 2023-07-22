Рецепт отличного уикенда: дрэг-рейсинг, выставка и рок

Ежегодное автомобильное мероприятие Russian Weekend Drags — это дрэг-рейсинг на американских автомобилях (как современных, так и классических), тематическая выставка и рок-концерт, проходящие на территории подмосковного комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Такое беспроигрышное сочетание привлекает владельцев редких машин и различные автомобильные клубы, а это значит, что зрителям здесь всегда есть, на что посмотреть. А если вы пропустили фестиваль, то смотрите нашу фотогалерею.