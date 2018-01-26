Rolls-Royce Николая II выставили на продажу за 280 миллионов рублей

На сайте «Авто.ру» появилось объявление о продаже Rolls-Royce Silver Ghost (40/50 hp) 1914 года. По словам владельца, ранее автомобиль, который находится в Германии, принадлежал императору Николаю II. Раритетная машина оценена почти в 278 миллионов рублей.

Rolls-Royce 40/50 hp был представлен на IV Международной автомобильной выставке в Санкт-Петербурге в 1913 году. Постройкой автомобиля по спецзаказу российского императора занималось французское кузовное ателье Kellner et ses fils.

В список оснащения особого Silver Ghost входило электрическое освещение, мягкие сиденья, вазы для цветов, несессеры, пепельницы и телефон.

Rolls-Royce Silver Ghost комплектовался 7,4-литровой «шестеркой» мощностью 50 лошадиных сил. Масса автомобиля составляла 1970 килограммов. На 100 километров пути «Роллс-Ройс» расходовал 17,5 литра топлива и один литр масла. Максимальная скорость машины составляла 117 километров в час.

После смерти Николая II новый владелец автомобиля выставлял Rolls-Royce в казино в Лас-Вегасе. После этого машину перепродали и спрятали в бункере в Германии, где он случайно и был обнаружен.

Этот же автомобиль выставляли на продажу в 2013 году. Тогда за него просили 5,5 миллиона евро (383 миллиона рублей).

Помимо Rolls-Royce, в гараже российского императора был ландоле Renault 40HP с электрическим стартером Bosch, Peugeot Bebe, трипль-фаэтон Delaunay-Belleville и фаэтон Benz 16/40PS.

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