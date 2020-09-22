Глава Nikola покинул пост после обвинений в мошенничестве

Менее двух недель назад фирма Hindenburg Research, которая торгует ценными бумагами, опубликовала расследование, в котором рассказала о махинациях Nikola, а главу стартапа назвала «искусным мошенником».
Место Милтона на посту председателя займёт Стивен Гирски, бывший заместитель председателя General Motors и член совета директоров Nikola. У Милтона же остаётся более 20 процентов акций компании.
«Основной фокус компании должен быть направлен на её миссию, которая изменит мир, а не на меня. Поэтому я принял сложное решение отойти в сторону», – сказал Милтон.
Nikola Motors
Стартап, акции которого после публикации расследования резко упали в цене, не намерен признавать вину. В официальном заявлении Nikola называет обвинения «ложными» и «вводящими в заблуждение», а также обвиняет Hindenburg Research в манипулировании рынком с целью понизить стоимость ценных бумаг Nikola.
В расследовании Hindenburg Research, опубликованном 10 сентября, говорилось, что Nikola обманывает инвесторов и выдаёт «сырые» проекты за практически готовые. Так, фирма указала на рекламный ролик, в котором грузовик Nikola катился вниз по склону по инерции вместо того чтобы использовать мощность силовой установки.
По словам представителей стартапа, они «не утверждали, что грузовик движется на собственном моторе». Видео было снято сторонней фирмой для рекламы и было сопровождено в социальных сетях словами «в движении», а не «на мощностях собственного мотора», заявили в Nikola.
Ранее компания General Motors заключила партнёрство с Nikola и приобрела пакет акций стартапа на сумму два миллиарда долларов. Несмотря на скандальные обвинения, GM намерена продолжить работу с Nikola: компании займутся совместной разработкой пикапов и тяжёлых грузовиков на водороде.