Глава Nikola покинул пост после обвинений в мошенничестве

Менее двух недель назад фирма Hindenburg Research, которая торгует ценными бумагами, опубликовала расследование, в котором рассказала о махинациях Nikola, а главу стартапа назвала «искусным мошенником».

Место Милтона на посту председателя займёт Стивен Гирски, бывший заместитель председателя General Motors и член совета директоров Nikola. У Милтона же остаётся более 20 процентов акций компании.