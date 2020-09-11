Создателя электропикапов Nikola назвали мошенником

Из публикации следует, что Милтон назначил своего брата Трэвиса руководителем подразделения по производству водорода, хотя тот не имеет ни нужной квалификации, ни опыта в этой сфере. Кроме того, реклама бренда построена на обмане: якобы, грузовик Nikola One, заявленный как инновационное транспортное средство, не способен ехать самостоятельно, так что для съёмок ролика его пришлось спускать со склона, чтобы создать эффект движения.

Hindenburg Research также назвала ложными утверждения Тревора Милтона о том, что Nikola удалось снизить стоимость производства водорода на 81 процент по сравнению с аналогами. В действительности же компания даже не приступила к его производству. Обманом оказалось и то, что основные компоненты грузовиков – это собственная разработка Nikola. На самом деле стартап покупал комплектующие на стороне, а для видео заклеивает название фирм изолентой.