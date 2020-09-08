18:00

General Motors займется сборкой 919-сильных пикапов стартапа Nikola

Концерн поделится технологиями в обмен на акции

Алексей Носаченко
Концерн General Motors и стартап Nikola Motors, специализирующаяся на водородной и электрической технике, объявили о создании стратегического партнерства. В рамках соглашения GM получит 11-процентный пакет акций Nikola на сумму два миллиарда долларов, а взамен возьмет на себя обязательства по инжинирингу, омологации и постройке пикапов Badger.

Партнерство с GM позволит Nikola получить доступ к технологиям концерна. Речь, в частности, идет о батареях Ultium и водородных силовых установках — их будут использовать на всей линейке моделей: пикапе Badger, грузовиках One, Two, Tre и багги NZT. Только на технических изысканиях и квалификационных тестах «Никола» планирует сэкономить до миллиарда долларов, а на батареях и силовых установках — до четырех миллиардов в течение 10 лет.

Выгоду от кооперации видит и GM: компания намерена выручить более четырех миллиардов долларов от роста акций, контрактной сборки пикапов Badger, продажи батарей и топливных ячеек. Кроме того, концерн выступит эксклюзивным поставщиком водородных силовых установок Hydrotec для грузовиков класса 7–8 (полная масса от 11,8 до свыше 15 тонн), а значит сможет получить дополнительный выигрыш, присутствуя на рынке, который оценивается в несколько десятков миллиардов долларов.

Ранее General Motors договорился о формировании альянса на территории Северной Америки с Honda. Соглашение предусматривает сотрудничество в закупках, исследованиях и разработках, а также в создании сервисов для автомобилей — от продвинутых системы помощи водителю до медиакомплексов. Помимо этого, компании планируют использовать общие платформы, батареи для электрокаров и вместе работать над новыми моделями.

Nikola Badger получит 919-сильную гибридную силовую установку с четырьмя электромоторами, литий-ионной тяговой батареи на 160 киловатт-часов и водородными топливными элементами. Без дозаправки новинка проезжает 966 километров.