General Motors займется сборкой 919-сильных пикапов стартапа Nikola

Партнерство с GM позволит Nikola получить доступ к технологиям концерна. Речь, в частности, идет о батареях Ultium и водородных силовых установках — их будут использовать на всей линейке моделей: пикапе Badger, грузовиках One, Two, Tre и багги NZT. Только на технических изысканиях и квалификационных тестах «Никола» планирует сэкономить до миллиарда долларов, а на батареях и силовых установках — до четырех миллиардов в течение 10 лет.

Выгоду от кооперации видит и GM: компания намерена выручить более четырех миллиардов долларов от роста акций, контрактной сборки пикапов Badger, продажи батарей и топливных ячеек. Кроме того, концерн выступит эксклюзивным поставщиком водородных силовых установок Hydrotec для грузовиков класса 7–8 (полная масса от 11,8 до свыше 15 тонн), а значит сможет получить дополнительный выигрыш, присутствуя на рынке, который оценивается в несколько десятков миллиардов долларов.