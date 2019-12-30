Китайская марка Nio показала первый купе-кроссовер

Купеобазный вседорожник EC6 — третья серийная модель Nio. Технически новинка не отличается от стандартного ES6, то есть оборудована двумя электромоторами с общей отдачей в 435 сил (610 Нм) либо 544 силы (725 Нм) для версии Performance. Разница — в заваленной задней стойке кузова. Кроссовер можно оснастить новой термостатической батареей с жидкостным охлаждением. Ее емкость — 100 киловатт-часов, что обеспечивает пробег без подзарядки до 615 километров в цикле NEDC.