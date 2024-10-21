В Китае готов к продажам седан Nio, который бросит вызов Maybach

Флагман марки прошёл сертификацию, сохранив все «фишки» концепта

В Китае готов к продажам седан Nio, который бросит вызов Maybach. В открытой базе Минпромторга КНР появились сведения о модели ET9: большой четырёхдверке, которая станет самой роскошной в гамме. Серийный Nio в точности повторяет прототип 2023 года: совпадают и габаритные размеры, и мощность двухмоторной силовой установки 707 лошадиных сил! По документам стали понятны поставщики основных узлов, хотя обошлось без сюрпризов.