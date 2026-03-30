Nisan Kicks после обновления стал очень серьезным
Спереди Kicks отказался от фирменной V-образной фальш-решетки радиатора, которая была едва ли не визитной карточкой марки. Вместо неё — двухъярусная светотехника: верхний этаж занимают узкие горизонтальные блок-фары, нижний — противотуманки, они же дневные ходовые огни, собранные из трёх параллельных светодиодных отрезков. Сама же решётка превратилась в чисто функциональную прорезь, смещённую к нижнему краю бампера. Капот обзавёлся двумя продольными гребнями, из-за чего взгляд у машины стал настырнее, а передние крылья пришлось лепить заново.
Проём пятой двери теперь стремится к идеальному прямоугольнику, номерной знак переехал с крышки багажника на бампер, а фонари вытянулись и сузились. В общем, сзади Kicks стал строже и чуть брутальнее.
Внутри — классический для нынешнего Nissan джентльменский набор. Цифровая приборка на 7 дюймов утоплена в колодец, чтобы солнце не слепило. По центру — 12,3-дюймовый планшет мультимедиа. Примечательно, что под экраном сохранили физические кнопки: для аудиосистемы, камер кругового обзора и смены цветовой гаммы дисплея в зависимости от освещения.
Климатическая установка со своим монохромным дисплейчиком и круглый мульти-руль перекочевали с дореформенной версии без изменений. Селектор трансмиссии, кнопки старта и электроручника, а также беспроводная зарядка для телефона расположились в передней части тоннеля. Подстаканники — традиционно сзади.
А вот под капотом — ни сюрпризов, ни прогресса. Для Таиланда, где и состоялась премьера, Kicks по-прежнему будет предлагаться только с гибридной установкой e-Power. Это последовательная схема, где крохотный 1,2-литровый бензиновый мотор трудится исключительно генератором, заряжая скромную батарею ёмкостью 2,06 кВт·ч. Колёса вращает электромотор (136 л.с., 280 Нм). Вот только розеткой эту батарею не подзарядить — это не плагин-гибрид, а скорее бензогенератор на колёсах. И привод только передний.
Что ж, Kicks остался верен себе: необычная для своего класса схема никуда не делась. Зато внешность стала свежее, а кнопки — физическими. В Юго-Восточной Азии такие мелочи ценят.
