Раскрыт срок дебюта преемника Nissan 370Z

Премьеру Z-спорткара переносили уже не раз: сначала его планировали показать в 2019 году, потом дебют был отложен до 2020-2021 годов. Пандемия и кризис внесли новые коррективы.
Согласно плану развития на ближайшие три года, Nissan сфокусируется на разработке новых кроссоверов и электромобилей, а также обновлении линейки спорткаров. Вместе с этим, модельный ряд сократится с 69 до 55 машин, так как из него уберут устаревшие и непопулярные модели.
Auto Express
Новинка, которую Nissan в мае показал на видео-тизере, может получить индекс 400Z и будет базироваться на платформе Infiniti Q60 с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. Ожидается, что двухдверка получит внешность в стиле Datsun 240Z образца 70-х годов прошлого века.
В движение спорткар будет приводить 3,0-литровый битурбомотор V6 мощностью более 400 лошадиных сил, пару которому составит механическая коробка передач или автомат.
В отличие от «донорского» Q60, новинка по умолчанию получит ведущие задние колеса. Подключаемый полный привод может достаться версии от подразделения Nismo с форсированной до 470 сил «шестеркой».
Спорткупе Nissan 400Z будет продаваться в Северной Америке, Китае и Европе.