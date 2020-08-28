Раскрыт срок дебюта преемника Nissan 370Z

Премьеру Z-спорткара переносили уже не раз: сначала его планировали показать в 2019 году, потом дебют был отложен до 2020-2021 годов. Пандемия и кризис внесли новые коррективы.

Согласно плану развития на ближайшие три года, Nissan сфокусируется на разработке новых кроссоверов и электромобилей, а также обновлении линейки спорткаров. Вместе с этим, модельный ряд сократится с 69 до 55 машин, так как из него уберут устаревшие и непопулярные модели.