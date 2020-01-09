Nissan придумал новый тип звукоизоляции

Разработанный Nissan композит относится к типу метаматериалов, то есть его свойства зависят от заданной структуры, а не от свойств входящих в его состав элементов. Эксперименты с метаматериалами японская марка проводит с 2008 года, когда подобные композиты использовали только в высокочувствительных антенных для исследований электромагнитных волн. С тех пор ученым удалось расширить спектр их применения и приспособить для блокировки звука.
Новый материал представляет собой комбинацию решетчатой структуры и пластиковой пленки, которые контролируют вибрации воздуха и ограничивают передачу волн с частотой 500–1200 герц. Nissan указывает, что преимущественно это шум от дороги и звук двигателя. При этом акустический метаматериал на 75 процентов легче обычных резиновых листов, а стоит столько же или даже чуть меньше.
Там же на CES 2020 японская компания показала мяч для гольфа с автопилотом. Его оборудовали электромотором, датчиками и камерой; технологию заимствовали у автомобилей Nissan, оснащенных системой полуавтономного вождения ProPILOT.