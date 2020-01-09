Nissan придумал новый тип звукоизоляции

Разработанный Nissan композит относится к типу метаматериалов, то есть его свойства зависят от заданной структуры, а не от свойств входящих в его состав элементов. Эксперименты с метаматериалами японская марка проводит с 2008 года, когда подобные композиты использовали только в высокочувствительных антенных для исследований электромагнитных волн. С тех пор ученым удалось расширить спектр их применения и приспособить для блокировки звука.