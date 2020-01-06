Nissan создал мяч для гольфа с электромотором и автопилотом

Мяч катится по нужной траектории благодаря встроенному электромотору и датчикам, а за его положением относительно лунки следит камера. Аналогичная технология применяется и на автомобилях Nissan, оснащенных системой полуавтономного вождения ProPILOT. Например, такую технологию получил концепт-кар Ariya, который дебютировал в 2019 году на автосалоне в Токио, а теперь представлен и в Лас-Вегасе в рамках CES.