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14:00

Nissan создал мяч для гольфа с электромотором и автопилотом

Такой мяч всегда попадает в лунку

© Nissan
Лиза Будрина
Компания Nissan подготовила к выставке потребительской электроники CES-2020 необычный экспонат: мяч для гольфа с технологией ProPILOT 2.0, который сам закатывается в лунку. На стенде бренда создали мини-поле, чтобы продемонстрировать работу системы.

Мяч катится по нужной траектории благодаря встроенному электромотору и датчикам, а за его положением относительно лунки следит камера. Аналогичная технология применяется и на автомобилях Nissan, оснащенных системой полуавтономного вождения ProPILOT. Например, такую технологию получил концепт-кар Ariya, который дебютировал в 2019 году на автосалоне в Токио, а теперь представлен и в Лас-Вегасе в рамках CES.

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Мини-гольф на стенде Nissan

Электрический кроссовер Ariya базируется на новой платформе, а в движение его приводят два электромотора – такая установка способна динамически контролировать величину момента на каждом колесе. Электрокар может ехать самостоятельно в пределах полосы, причем водителю не обязательно держать руки на руле. За поиск свободного парковочного места отвечает виртуальный ассистент, который, помимо прочего, может построить маршрут до ближайшей зарядной станции.

Помимо беспилотного мяча для гольфа и концепта Ariya, Nissan привез в Лас-Вегас фургон для мороженого на базе легкого коммерческого электромобиля e-NV20, гоночный болид Формулы-Е и полноприводную модификацию Leaf с двухмоторной силовой установкой. Ранее сообщалось, что модель получит полный привод со сменой поколения.

Источник: Nissan