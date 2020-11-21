В опубликованном пресс-релизе Nissan опроверг слухи о продаже доли в Mitsubishi: в документе говорится, что у трёхстороннего альянса в настоящее время нет никаких планов по изменению структуры. Ранее о планируемой сделке сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией. Инсайдеры уверяли, что Nissan собирается избавиться от 34-процентной доле акций Mitsubishi из-за негативного прогноза по восстановлению от финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Представители японской компании назвали эти слухи спекуляцией.
Nissan также добавил, что компании продолжают совместно работать над планами по трансформации бизнеса, анонсированными ранее в этом году — они получили названия Nissan Next и Small but Beautiful. Компания Nissan приобрела 34 процента акций Mitsubishi четыре года назад за 2,3 миллиарда долларов. Инициатором сделки стал тогдашний глава альянса Карлос Гон, одновременно занимавший высшие руководящие должности в Renault, Nissan и Mitsubishi. Скандал с его арестом и увольнением потребовал разработки новой стратегии развития компаний и сокращения расходов.