Nissan опроверг слухи о продаже доли в Mitsubishi

Nissan также добавил, что компании продолжают совместно работать над планами по трансформации бизнеса, анонсированными ранее в этом году — они получили названия Nissan Next и Small but Beautiful. Компания Nissan приобрела 34 процента акций Mitsubishi четыре года назад за 2,3 миллиарда долларов. Инициатором сделки стал тогдашний глава альянса Карлос Гон, одновременно занимавший высшие руководящие должности в Renault, Nissan и Mitsubishi. Скандал с его арестом и увольнением потребовал разработки новой стратегии развития компаний и сокращения расходов.