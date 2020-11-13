Новый Nissan Qashqai: первые фотографии

В ролике можно разглядеть узкую светодиодную головную оптику Nissan Qashqai, которая расположена между бампером и капотом. Кроме того, на некоторых кадрах автомобиль можно рассмотреть сзади, где частично выделяются раздвоенные фонари.
Nissan объявил, что новый Qashqai станет первой европейской моделью марки на платформе CMF-C. Архитектура позволит снизить массу модели (в общей сложности почти на 60 килограммов) за счет применения более легких материалов. К примеру, двери, передние крылья и капот кроссовера будут выполнены из алюминия, который позволит автомобилю «похудеть» на 21 килограмм. Крышку багажника выполнят из композита.
Nissan представил «ночную» версию Qashqai
Из линейки силовых агрегатов исчезнет дизельный мотор. Новый Qashqai предложат с 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем, доступным в двух вариантах мощности.
Кроме того, третье поколение кроссовера получит силовую установку e-Power. Входящий в ее состав ДВС не будет приводить в действия колеса напрямую. Двигатель станет подзаряжать батареи, питающие электромотор, увеличивая запас хода в пути.
Рассекретить новый Кашкай планируется в следующем году.
В начале сентября фотошпионы засняли Nissan Qashqai третьего поколения, проходящий дорожные испытания в плотном камуфляже. В частности, им удалось подобраться достаточно близко к кроссоверу, чтобы сфотографировать салон.