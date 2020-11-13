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Новый Nissan Qashqai: первые фотографии

Кроссовер дебютирует в следующем году

© Nissan
Анастасия Дубина
Компания Nissan опубликовала первые фотографии и видеоролик, показывающие замаскированный Qashqai следующего поколения. Несмотря на значительный камуфляж, в тизере все же можно разглядеть некоторые подробности обновленного кроссовера.

В ролике можно разглядеть узкую светодиодную головную оптику Nissan Qashqai, которая расположена между бампером и капотом. Кроме того, на некоторых кадрах автомобиль можно рассмотреть сзади, где частично выделяются раздвоенные фонари.

Nissan объявил, что новый Qashqai станет первой европейской моделью марки на платформе CMF-C. Архитектура позволит снизить массу модели (в общей сложности почти на 60 килограммов) за счет применения более легких материалов. К примеру, двери, передние крылья и капот кроссовера будут выполнены из алюминия, который позволит автомобилю «похудеть» на 21 килограмм. Крышку багажника выполнят из композита.

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Nissan представил «ночную» версию Qashqai

Из линейки силовых агрегатов исчезнет дизельный мотор. Новый Qashqai предложат с 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем, доступным в двух вариантах мощности.

Кроме того, третье поколение кроссовера получит силовую установку e-Power. Входящий в ее состав ДВС не будет приводить в действия колеса напрямую. Двигатель станет подзаряжать батареи, питающие электромотор, увеличивая запас хода в пути.

Рассекретить новый Кашкай планируется в следующем году.

В начале сентября фотошпионы засняли Nissan Qashqai третьего поколения, проходящий дорожные испытания в плотном камуфляже. В частности, им удалось подобраться достаточно близко к кроссоверу, чтобы сфотографировать салон.

Источник: Motor1.com