Новый Nissan Qashqai: первые фотографии

В ролике можно разглядеть узкую светодиодную головную оптику Nissan Qashqai, которая расположена между бампером и капотом. Кроме того, на некоторых кадрах автомобиль можно рассмотреть сзади, где частично выделяются раздвоенные фонари.

Nissan объявил, что новый Qashqai станет первой европейской моделью марки на платформе CMF-C. Архитектура позволит снизить массу модели (в общей сложности почти на 60 килограммов) за счет применения более легких материалов. К примеру, двери, передние крылья и капот кроссовера будут выполнены из алюминия, который позволит автомобилю «похудеть» на 21 килограмм. Крышку багажника выполнят из композита.